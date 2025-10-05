Frustré de voir son équipe battue après avoir mené jusqu'à sept minutes de la fin, Jorge Maciel regrettait l'insuffisance affichée par l'OL lors de la deuxième mi-temps contre Toulouse.

Moussa Niakhaté parlait de suffisance en deuxième période. Êtes-vous d'accord avec cette analyse de la défaite de l'OL ?

Jorge Maciel : Je suis d'accord. C'est même insuffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est insuffisant. Il faut qu'on se regarde dans la glace et qu'on comprenne comment on peut faire 30 minutes très intéressantes et ensuite cette deuxième, même si on sait qu'il y a une dynamique qui enchaîne pas mal de matchs. Mais si on le veut, si on se dit que le parcours jusqu'à présent justifie qu'on soit une équipe exigeante et qui a de l'ambition, il ne faut jamais se contenter de 1-0. Il faut faire mieux, plus. Et surtout, il ne faut pas sortir du match et donner des espoirs aux adversaires.

Comment expliquez-vous justement cette deuxième mi-temps et ce qui s'est passé dans les cinq dernières minutes ?

Je peux vous dire qu'à la mi-temps, on a dit : "attention les gars, il faut se méfier parce qu'on domine, mais on ne maîtrise pas le jeu". Parce que même avant la mi-temps, à partir de la 35e, on a commencé à perdre un peu de maîtrise, des ballons faciles qu'on perd, des touches qu'on donne, des corners qu'on concède et ça donne un peu de frisson. Et à la mi-temps, on a dit qu'il faut faire au minimum la même prestation qu'en première parce que ce n'est pas fini.

On n'a pas fait le même, on a fait un peu moins, on a mis un rythme trop mou dans le match pour quelqu'un qui veut chercher un deuxième but. Et finalement, à la fin, on ne marque pas, car on n'a pas créé grand-chose. On commence à être un peu plus inquiété parce qu'on perd des ballons, ça donne des transitions, ça donne des frappes, ça donne des ballons déviés...

"Il ne faut pas effacer ce qui nous a permis d'être ici"

Qu'est-ce qui a guidé votre coaching pour ne faire entrer que deux joueurs dans ce match ?

On sait que les joueurs qui pouvaient rentrer, ils pouvaient apporter des choses. Après, il y avait aussi une chose qui était finalement très importante chez eux, c'est le coup-franc. Donc, c'était une chose qui, franchement, a pesé beaucoup dans les choix. Faire sortir avant ou plus tard, parce que depuis les premières 10 minutes, on sait que les dangers qu'ils ont, c'étaient surtout les touches et les corners. Ça a pesé. Comme je le disais, on se pose des questions : "qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut s'adapter à des scénarios et des jeux différents ?"

C'est important aussi pour nous d'être exigeants avec nous-mêmes. Parce que si les supporters, qui encore une fois ont été présents, sont frustrés, tristes, c'est normal parce qu'on n'était pas au niveau de l'ambition qu'on doit avoir en tant qu'Olympique lyonnais. Et nous sommes vraiment frustrés. Mais il faut qu'on apprenne, il faut qu'on évolue, il ne faut pas qu'on efface les choses qui nous ont fait arriver ici.