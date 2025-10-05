Actualités
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (AFP)

Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0"

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Frustré de voir son équipe battue après avoir mené jusqu'à sept minutes de la fin, Jorge Maciel regrettait l'insuffisance affichée par l'OL lors de la deuxième mi-temps contre Toulouse.

    Moussa Niakhaté parlait de suffisance en deuxième période. Êtes-vous d'accord avec cette analyse de la défaite de l'OL ? 

    Jorge Maciel : Je suis d'accord. C'est même insuffisant. Ce n'est pas suffisant, c'est insuffisant. Il faut qu'on se regarde dans la glace et qu'on comprenne comment on peut faire 30 minutes très intéressantes et ensuite cette deuxième, même si on sait qu'il y a une dynamique qui enchaîne pas mal de matchs. Mais si on le veut, si on se dit que le parcours jusqu'à présent justifie qu'on soit une équipe exigeante et qui a de l'ambition, il ne faut jamais se contenter de 1-0. Il faut faire mieux, plus. Et surtout, il ne faut pas sortir du match et donner des espoirs aux adversaires. 

    Comment expliquez-vous justement cette deuxième mi-temps et ce qui s'est passé dans les cinq dernières minutes ?

    Je peux vous dire qu'à la mi-temps, on a dit : "attention les gars, il faut se méfier parce qu'on domine, mais on ne maîtrise pas le jeu". Parce que même avant la mi-temps, à partir de la 35e, on a commencé à perdre un peu de maîtrise, des ballons faciles qu'on perd, des touches qu'on donne, des corners qu'on concède et ça donne un peu de frisson. Et à la mi-temps, on a dit qu'il faut faire au minimum la même prestation qu'en première parce que ce n'est pas fini.

    On n'a pas fait le même, on a fait un peu moins, on a mis un rythme trop mou dans le match pour quelqu'un qui veut chercher un deuxième but. Et finalement, à la fin, on ne marque pas, car on n'a pas créé grand-chose. On commence à être un peu plus inquiété parce qu'on perd des ballons, ça donne des transitions, ça donne des frappes, ça donne des ballons déviés...

    "Il ne faut pas effacer ce qui nous a permis d'être ici"

    Qu'est-ce qui a guidé votre coaching pour ne faire entrer que deux joueurs dans ce match ?

    On sait que les joueurs qui pouvaient rentrer, ils pouvaient apporter des choses. Après, il y avait aussi une chose qui était finalement très importante chez eux, c'est le coup-franc. Donc, c'était une chose qui, franchement, a pesé beaucoup dans les choix. Faire sortir avant ou plus tard, parce que depuis les premières 10 minutes, on sait que les dangers qu'ils ont, c'étaient surtout les touches et les corners. Ça a pesé. Comme je le disais, on se pose des questions : "qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut s'adapter à des scénarios et des jeux différents ?"

    C'est important aussi pour nous d'être exigeants avec nous-mêmes. Parce que si les supporters, qui encore une fois ont été présents, sont frustrés, tristes, c'est normal parce qu'on n'était pas au niveau de l'ambition qu'on doit avoir en tant qu'Olympique lyonnais. Et nous sommes vraiment frustrés. Mais il faut qu'on apprenne, il faut qu'on évolue, il ne faut pas qu'on efface les choses qui nous ont fait arriver ici.

    à lire également
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel"
    3 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 5 Oct 25 à 18 h 47

      Mouais. Pendant le match, j'écrivais qu'il fallait marquer au moins un deuxième but pour se mettre en sécurité vu que nos précédents matchs et victoires étaient ric-rac, mais la question est de savoir pourquoi l'équipe s'arrête - même inconsciemment - de jouer après avoir commencer à mener :
      - est-ce de la suffisance ?
      - est-ce le "style Fonseca" ?
      - est-ce un manque de qualité dans l'effectif qui empêche de pouvoir faire plus, et donc qu'on surperformait ?
      Peut-être un peu de tout ça.

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - dim 5 Oct 25 à 18 h 52

      Oui plutot d'accord tu pose le doigt sur les solutions à apporter, ya aussi l'incapacité physique auxquel cas il fallait changer des trucs, donc c'est un peu le style de Fonseca le probleme sur ce match la

      Signaler
    3. Olympien First
      Olympien First - dim 5 Oct 25 à 18 h 55

      C'est bien de dire qu'il ne faut pas se contenter d'un but d'avance, mais c'est aussi au(x) coach(s) de trouver vite les solutions quand ça ne va plus sur le terrain.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 18:40
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 17:56
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 17:25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 16:59
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 14:00
    Grégory Coupet, entraîneur des gardiens de l'AS Cannes
    Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes 13:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph 12:30
    Le petit Ibrahim avait pu rencontrer Moussa Niakhaté la saison passée
    OL - Toulouse : un hommage rendu au petit Ibrahim, décédé à 7 ans 11:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute à la maison 11:00
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie 10:15
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : gestion de la fatigue et obligation de résultat, le bon équilibre à trouver 09:30
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse : avec ou sans pointe ? 08:45
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL : Karabec, la gauche soyeuse 08:00
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal de retour pour OL - Toulouse 04/10/25
    Toulouse - OL lors du match aller 2024-2025
    Contre Toulouse, l’OL s’attend à un "match peut-être plus ouvert qu’Angers" 04/10/25
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL Académie : Bryan Meyo enchaîne avec le Gabon 04/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) appelle "à mieux valoriser la Ligue 1" 04/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut