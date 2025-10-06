L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant

Ayant la possibilité de mettre la pression sur le PSG dimanche, l’OL a laissé une belle occasion contre Toulouse. En plus de sortir frustrés de ce revers, les Lyonnais ont vu l’OM et Strasbourg revenir à leur hauteur.

L’occasion était trop belle. Mais comme souvent avec l’OL, l’opportunité n’a pas été validée par trois points. Pourtant, en jouant à 15h dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca pouvaient mettre la pression sur le PSG en prenant provisoirement la tête de la Ligue 1. Même avec un nul contre Toulouse, cela aurait pu être suffisant. Seulement, au soir de la 7e journée du championnat, l’OL voit le club parisien prendre déjà les commandes seul au classement après son nul 1-1 à Lille en clôture de ce week-end. De quoi donner encore plus de regrets. Avec 16 points, le PSG fait désormais seul la course en tête, suivi par un trio derrière lui. Ce ne sont d’ailleurs plus les coéquipiers de Moussa Niakhaté qui sont dauphins des Parisiens, mais bien l’OM.

15 points sur 21 possibles

En s’inclinant 2-1 à la maison, l’OL a perdu plus que trois points. La formation lyonnaise a vu les Phocéens ainsi que Strasbourg lui passer devant et l’éjecter du podium à la différence de buts. Avec 15 points sur 21 possibles, le club septuple champion de France n’a pas à rougir de son entame de saison. Toutefois, ce revers (1-2) face à Toulouse a de quoi agacer, vu la physionomie et ce score de 1-0 jusqu’à la 87e minute de jeu. Mais à trop jouer à la balle, l’OL s’est fait avoir.