Actualités
Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
Martin Satriano lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ayant la possibilité de mettre la pression sur le PSG dimanche, l’OL a laissé une belle occasion contre Toulouse. En plus de sortir frustrés de ce revers, les Lyonnais ont vu l’OM et Strasbourg revenir à leur hauteur.

    L’occasion était trop belle. Mais comme souvent avec l’OL, l’opportunité n’a pas été validée par trois points. Pourtant, en jouant à 15h dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca pouvaient mettre la pression sur le PSG en prenant provisoirement la tête de la Ligue 1. Même avec un nul contre Toulouse, cela aurait pu être suffisant. Seulement, au soir de la 7e journée du championnat, l’OL voit le club parisien prendre déjà les commandes seul au classement après son nul 1-1 à Lille en clôture de ce week-end. De quoi donner encore plus de regrets. Avec 16 points, le PSG fait désormais seul la course en tête, suivi par un trio derrière lui. Ce ne sont d’ailleurs plus les coéquipiers de Moussa Niakhaté qui sont dauphins des Parisiens, mais bien l’OM.

    15 points sur 21 possibles

    En s’inclinant 2-1 à la maison, l’OL a perdu plus que trois points. La formation lyonnaise a vu les Phocéens ainsi que Strasbourg lui passer devant et l’éjecter du podium à la différence de buts. Avec 15 points sur 21 possibles, le club septuple champion de France n’a pas à rougir de son entame de saison. Toutefois, ce revers (1-2) face à Toulouse a de quoi agacer, vu la physionomie et ce score de 1-0 jusqu’à la 87e minute de jeu. Mais à trop jouer à la balle, l’OL s’est fait avoir. 

    à lire également
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL
    3 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 6 Oct 25 à 7 h 35

      Ca a beau être des pros, jouer un match moins de 72 h après le précédent, c'est juste très difficile a mon avis et comme on n'a pas une marge énorme avec les adversaires, l'exces de confiance qui se rajoute au fil des minutes qui passent avec un nombre de buts très faibles encaissés depuis le début de saison ...
      Nice et Strasbourg bientôt, faudra 4 points

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 6 Oct 25 à 8 h 27

        Salut ça me semble evident oui, jouer tous les 3jours c'est le lot de beaucoup de clubs, mais gagner tous les 3 jours c'est une autre paire de manche, avec un effectif limité et un coach qui a du mal à faire des changement quand le danger guette..

        Bon je reste perplexe sur le fait que les remplacants aurait fait mieux que ceux qui sont rester sur le terrain, mais contre Toulouse fallait tenter pour savoir justement.

        Signaler
    2. Avatar
      Cicinho2 - lun 6 Oct 25 à 8 h 06

      Bon, dans mon tableau de marche c’est clarement pas une bonne affaire, mais j’avais prévu qu’on perde quand même bêtement quelques points en cours de saison contre ces équipes objectivement plus faibles.
      Donc on apprend de la défaite, on se remet la tête à l'endroit, on met sur pied Ghezzal pendant la trêve, et on baisse pas les bras à la première contrariété !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 08:45
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 08:00
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 05/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 05/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 05/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 05/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 05/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Grégory Coupet, entraîneur des gardiens de l'AS Cannes
    Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes 05/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph 05/10/25
    Le petit Ibrahim avait pu rencontrer Moussa Niakhaté la saison passée
    OL - Toulouse : un hommage rendu au petit Ibrahim, décédé à 7 ans 05/10/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute à la maison 05/10/25
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie 05/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : gestion de la fatigue et obligation de résultat, le bon équilibre à trouver 05/10/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse : avec ou sans pointe ? 05/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL : Karabec, la gauche soyeuse 05/10/25
    Nicolas Tagliafico lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : avant-match, horaire, diffusion TV 05/10/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal de retour pour OL - Toulouse 04/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut