L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2)

Dans un match encore une fois maîtrisé, l’OL n’a pas réussi à tuer le match face à Toulouse. Logiquement, le scénario a tourné en faveur des Toulousains qui ont égalisé puis pris l'avantage en fin de match.
Deux matchs en moins de 72h ? Pas un souci pour l’OL. C’est du moins ce que l’on a longtemps pensé ce dimanche au Parc OL. Avant le match contre Toulouse, Paulo Fonseca avait quelque pesté contre cette programmation, mais la digestion dominicale aurait pu bien passer pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, s’ils avaient été plus tueurs. Pendant longtemps, les Lyonnais ont pensé sortir d’un match de Ligue 1 avec les trois points. Trois unités supplémentaires qui auraient permis de prendre provisionnement la tête du classement et de mettre ainsi la pression sur le PSG qui se rend à Lille ce dimanche soir (20h45). A l’heure de se plonger dans la deuxième trêve internationale de cette saison, l’OL a finalement la tête des mauvais jours avec cette seconde défaite de la saison, concédée dans les dernières minutes du match (1-2).
Un premier but d'une beauté collective
Moins de trois jours après la victoire en Ligue Europa, l’OL aurait pourtant pu avoir les jambes lourdes. Paulo Fonseca avait choisi de miser sur une certaine continuité. Déjà en laissant Martin Satriano à la pointe du 4-2-3-1 et en ne changeant que trois joueurs par rapport à Salzbourg. Des petits ajustements mais qui permettaient quand même d’avoir Malick Fofana, Tyler Morton et Ainsley Maitland-Niles sur le terrain. Un vrai luxe surtout quand on connait les potentielles limites de cet effectif. En pleine confiance, la formation lyonnaise optimise au mieux cette dynamique positive. En l’espace de dix minutes ce dimanche, l’OL aurait pu ouvrir le score à trois reprises, avant un allant offensif bien différent de celui montré à Lille une semaine auparavant.
Piqué par les propos de son coach samedi, Malick Fofana n’a pas tardé à se mettre en évidence mais son piqué a fui le cadre (10e). Qu’à cela ne tienne, c’est finalement sur une action encore plus belle collectivement que le Belge a répondu à ses détracteurs. Dans une séquence dont rêve tout coach, Paulo Fonseca a enlacé son staff, tout fier d’avoir vu son OL marquer sur une action partie de derrière et presque tout à une touche de balle (1-0, 24e). Cette équipe fait plaisir à voir et semble sûre de ses forces.
Emersonn bourreau des Lyonnais
Néanmoins, la maîtrise n’empêche pas de se mettre à l’abris et c’est aujourd’hui le seul petit bémol qu’on peut faire à cette équipe. Après cette ouverture du score, peu de vraies occasions franches, mais une possession qui empêche comme souvent d’être mis en danger. Toulouse a souvent buté sur la défense lyonnaise (13e, 44e, 49e) mais le changement de système à la pause et un OL un peu trop facile ont permis de mettre un peu plus en difficulté les Lyonnais. L’orage a quelque peu été passé sans encombre, mais il n’y a pas eu ce coup d’accélérateur qui a permis de mettre fin aux espoirs toulousains.
Dans une seconde mi-temps sur un faux rythme, l’OL a fait le jeu de Toulouse et les Violets ne se sont pas fait prier. Sur une passe interceptée de Maitland-Niles, Emersonn a eu la réussite avec lui puisque son centre contré par Mata a lobé Greif et remis les deux équipes à égalité. Comme si un malheur ne pouvait pas arriver seul, l’OL a concédé un deuxième but dans le temps additionnel et ne peut que s’en prendre à luit-même.
À force de défendre...
On a arête de jouer à la mi temps.
Jorge maciel la dit à la mi temps qu'il ne fallait pas s arrêter, que Toulouse était dangereux.
On a jouer trop facile par moment et c'est sur une erreur comme ça qu'ils égalisent.
On a raté trop d'occasions.
On ne tue pas les matchs c est notre gros défaut.
Et je pense qu'il commence à y avoir trop de confiance à se sentir invincible.
Ça va remettre les choses en places.
Après, on ne va pas tout mettre à la poubelle et savoir d'où on vient et on est bien.
Maciel il dit des choses, il voit que son équipe ne suit aucune de ses recommandations, il fait le 1er changement à la 80ème.
J'ai envie de dire "tu y crois toi-même à ce que tu racontes, Jorge?"
Et l'impensable est arrivé contee Toulouse, à la maison en plus...
Complètement la faute des coachs cette défaite. Satriano et Tolisso étaient cramés a la 60ème, fallait les sortir et faire rentré du sang frais, tout comme Toulouse ont fait. Vraiment un entraineur détestable Fonseca
Satriano cramé à la 60eme?? Sérieux.
Vu le déboule côté droit qu'il fait vers la 80eme, je pense pas qu'on pouvait dire qu'il était cramé.
Fonseca était un bon coach ces derniers temps avec une bonne gestion d'effectif et l'enchaînement des matchs et la c est devenu une pipe ???
Un peu de mesure
Fonseca a toujours été une pipe, c'est un personnage ramené d'un délire de Textor, ça suffit pour dire que c'est une pipe oui. Suffit de voir son pétage de plomb qui a valu sa suspension. Ou Man Utd. Ou encore la aujourd'hui
Tu as raison ! une défaite qui n'est pas une déroute et on remet tout en cause....incroyable de ne pas admettre qu'un joueur peut être moins bien et l'adversaire y est sans doute pour quelque chose.
Ceci dit c'est une défaite qui permettra de remettre qu'un match se joue sur 90 minutes , là ce n'est pas un détail mais plus un foot collectif laborieux en 2éme qui nous faire perdre......à tirer profit !
Qu'on défende ou pas, qu'on fasse des changements ou pas, s'il y a pas un joueur - encore le même - qui fait de la merde, on le perd jamais ce match. Merci AMN. Marre de ses boulettes à répétition, cette fois elle aura pas été sauvée par un autre. Il nous faut absolument un latéral droit cet hiver.
Quelle déception
Faudra récupérer les points a nice
Déçu, et un peu en colère sur l'attitude de nos gones en seconde mi-temps.😡
Nonchalance, suffisance, fatigue ? J'ai du mal à comprendre ...🤔
60 ans put***!!!🤬
Il va falloir se remobiliser et se remettre au travail.
On a une équipe avec un état d esprit qui se donne à fond et des joueurs comme satriano reflète parfaitement cela.
Faudra repartir de l avant après la trêve
Toulouse fait rentrer QUATRE JOUEURS OFFENSIFS FRAIS à la 60ème.
Réponse de Fonseca, dont l'équipe a joué jeudi à 21H: "LOL, et si je faisais mon premier changement à la 80ème?"
J'en peux plus de ce débile du coaching, sérieusement. Le mec voulait marquer l'histoire de Lyon, pour le moment il a réussi: les Toulousains ne viendront plus jamais au Groupama Stadium avec la peur au ventre.
C’est arrivé contre Toulouse mais ça aurait pu/dû arriver avant
Le niveau de jeu n’est pas fou depuis le début de saison on a le ballon sur la plupart des matchs mais on ne se crée que très très peu d’occasions et Tolisso en 10 je ne comprends pas toujours pas les 2 sont peut être liés
C’est quand même dingue que malgré notre fameux début de saison au moins dans les résultats on ne devance personne au championnat ce n’est clairement pas rassurant
Sincèrement je ne suis pas très optimiste pour la suite on a énormément de réussite sur ce début de saison cela aurait du nous servir pour progresser dans le jeu mais visiblement ça ne vient toujours pas
L’équipe n’est pas ouf et en plus limitée
Bref on verra bien
Tu vise quoi sk?
Perso avec l'effectif qu'on a je ne vise rien de spécial, donc je suis ni optimiste ni pessimiste..
C'est inespéré qu'on aient déjà 15 points.
Tu sais ça s’enflamme vite ici
Pourtant de mon point de vue il nya pas de quoi être optimiste
On a galere à tous les matchs
Quand je vois le niveau de jeu …
On a pas eut beaucoup d’occasions ce match à part le but je n’en vois pas
Même dire qu’on a dominé la première mi temps j’ai envie de te dire non on a juste eut plus le ballon mais en vrai on est pas dangereux
Faudrait demandez à Giràldez qu'il vienne donner des cours à Fonseca sur comment faire et choisir le bon moment pour effectué les remplacements pendant un match...
On fait une tres bonne premiere, on foire totalement la 2eme, je veux bien entendre qu'on aurait du faire rentré du sang frais, mais bon, Moreira c'est bof, on a personne au milieu en remplaçant pour suppléer Morton, Tessman ou Coco.
On atteint nos limites avec des matchs tous les 3 jours et notre effectif réduit.
Mais ça fait bobo oui ..
On va aligner les semaines à deux match pratiquement jusqu'à la trêve hivernale. Ce serait bien le moment de comprendre qu'il faut faire tourner et pas faire les changements à la 80ème.
Tu aurait préconisé quoi comme changement gOLdorak?
Moreira à la place de Karabec, De Carvalho à la place de Tolisso à la 60ème, Sulc à la place de Satriano à la 70ème. Et traitez-moi de fou, mais je voulais faire entrer Kluivert à la 85ème, ne fut-ce que pour profiter de son jeu de tête sur corner. Ben vu la connerie de Maitland-Niles, ça nous aurais peut-être sauvé.
Bah Moreira, De Carvalho, Merah et Sulc. Les 3 au milieu étaient cramés, ainsi que Karabec. Pas compliqué à voir quand même.
@olyonnais: Ben tu vois quand tu veux, tu dis des choses sensées !
Je valide ! 😁
Fonseca fait avec ce qu'il a et le banc est limité.
Et Toulouse est verni ! et réalise un hold up.
"je veux bien entendre qu'on aurait du faire rentré du sang frais, mais bon, Moreira c'est bof, on a personne au milieu en remplaçant pour suppléer Morton, Tessman ou Coco."
Euh non leroilyon tu peux pas dire ça.
Ca fait plusieurs matches que Merah & De Carvahlo sont excellents dans la conservation du ballon.
Dans un match où notre milieu commençait à prendre l'eau et être mis en danger par celui du TFC, ca aurait été logique de faire rentrer au moins l'un des deux.
Fonseca est un coach de qualité quand tout se passe bien, mais dès que son plan commence à foirer, il est totalement à la ramasse, ce qui explique sa nervosité et le nombre de points perdus en fin de matches...
En fait sur ce point là c'est l'inverse de Sage qui débutait souvent timidement mais a le record de points pris lors des 10 dernières minutes sur les 15 dernières années à l'OL.
Bien vu Tonga, j'avais oublier De Carvalho mea culpa..
Pose donc ta candidature avec 36 pour prendre la relève de Fonseca / Maciel et arrête de saouler tout le monde avec tes com de supporter haineux.
Ca aurait de la gueule Tongaridiot/Rantanplan à la tête de l'équipe , non ?
Sur le match en lui meme, on a ensore une fois pas su se mettre à l abri.
Tenir les 1-0 ça fonctionne pas tous le temps...
Après sur les joueurs, satriano m'a vraiment fait plaisir, ce gars, c est un vrai joueur collectif.
Alors oui, il ne marquera pas 30 buts, mais pour un collectif, il est parfait
Karabec aussi à un pied gauche soyeu, mais il a eu du mal en 2eme mi temps.
Je pense qu'on s'est endormi, et c est pas faute à jorge maciel d'avoir prévenu.
On a déjoué et on a joué trop facile.
C'est une leçon pour cette équipe jeune
Je vois certains dire que Fonseca est limité un tocard.
Arrretez un peu.
Oui il attend trop pour ses changement, mais qui faire rentrer et sortir.
Et depuis le début de saison, on joue mais on ne se mets pas à l'abri, c etait prévisible.
Ça va mettre un coup sur la tête et l'équipe à été suffisante
"Depuis 60 ans ou presque, Toulouse ne s'était pas imposé à Lyon"
(stat donnée à la fin du match)
Prestation honteuse, ça va vite faire redescendre tout le monde...
L'occasion d'ailleurs de faire le point sur nos adversaires en ce début de saison :
- Lens : équipe de qualité en L1 mais qui a vécu un mercato compliqué et c'était le premier match de leur nouveau coach (excellent coach, d'ailleurs). Sur le match, ils nous avaient tourné pendant les deux tiers de la partie, on a eu une seule grosse occas hormis le but, c'est un braquage de l'OL.
- Metz : victoire nette mais contre la pire équipe de L1 actuelle.
- Marseille : victoire à l'arrache (mais de prestige) contre un OM en crise à cette époque (la crise Rabiot) et surtout réduit à 10 dès le début de match (merci Malick pour le rouge provoqué, qui change le match) ; malgré ça victoire vraiment compliquée en toute fin de match.
- Rennes : équipe du ventre mou de L1 (10ème à l'heure actuelle). L'OL se fait certes voler par Frappart mais ne fait absolument rien de la 2ème MT et était déjà en difficulté avant la remontada rennaise (même si l'arbitrage accélère cela).
- Angers : victoire vraiment laborieuse avec très peu d'occas lyonnaises contre la 2ème pire équipe de L1 (avant dernière). La bonne mentalité de l'OL remporte ce match très médiocre.
- Utrecht : victoire après un match insipide grâce à un miracle de Tessman contre une équipe médiocre (9ème du championnat hollandais !).
- Lille : sûrement la plus notable perf de l'OL cette saison vu l'adversaire mais mini braquage aussi (seulement 2 tirs cadrés). Tolisso avait d'ailleurs sonné l'alarme en fin de match en disant que ça ne suffirait pas -> https://www.olympique-et-lyonnais.com/apres-lille-0-1-corentin-tolisso-invite-lol-a-faire-plus-a-faire-mieux,381444.html. C'était prophétique vu la perf lamentable d'aujourd'hui.
- Salzbourg : victoire correcte après un match pas mal mais à nouveau contre une équipe médiocre, qui restait sur 2 défaites en 3 matches dans le nullissime championnat autrichien...
Voilà, désolé je vais passer pour le rabat joie mais ce sont juste des vérités, le début de saison de l'OL était miraculeux vu le peu que l'équipe produisait.
Ca tenait juste grâce à un bon état d'esprit et une bonne discipline.
Mais il suffit que cela lâche un peu (comme en 2nde MT aujourd'hui) et on voit comme c'est friable.
Et je finirai en disant que lorsqu'une équipe tangue, le rôle d'un coach est de se sortir les doigts et de pas rester passif. Aujourd'hui Fonseca, qui est connu pour être un coach de piètre qualité dans sa lecture des matches et son coaching (heureusement qu'il a d'autres qualités sur le plan tactique hein) a attendu la 78ème pour faire son premier changement (et un deuxième à la 90ème).. La réalité c'est que hormis sous le mage Sage (une douzaine de points pris dans les 10 dernières minutes en une saison) ça fait des années que l'OL a une gestion chaotique de ses fins de matches.
Voilà ce sont juste des faits, peu importe si les tocards ne comprennent pas cela.
Certe Tonga mais le coaching quand tu n'a pas d'équivalence par rapport au titulaire sur le banc c'est compliqué.
T'a jouer un match ya 64h et en face ils ont plus de solutions que nous pour les rentrants, ils se sont reposer toute la semaine, on a faibli physiquement on perd mais on fait une bonne premiere, bref on est limité en terme d'effectif et ça sera toujours dur contre n'importe quelle adversaire.
Mais justement, à partir du moment où tu as joué deux jours avant, tes changements à la 60ème, tu les fais, y'a même pas débat, le match d'aujourd'hui pourrait faire figure de démonstration en la matière.
Quand tu as des joueurs cramés pendant que le coach adverse fait rentrer quatre attaquants, tu ne restes pas à regarder la peinture sécher.
Rien à dire, sinon que c'était prévisible vu la fin de première mi-temps. Trop de suffisance notamment de la part de certains joueurs, et un refus de jouer qui s'est accentué au fil des minutes. Peut-être un peu de fatigue due à l'enchaînement des matchs mais ça on doit le gérer sans pour autant tomber dans la facilité.
Plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, aussi on se dit d'avoir un peu d'indulgence pour nos gones qui ont fait une très bonne première demi-heure.
Sinon, un mauvais match de AMN qui nous coûte au moins l'égalisation et n'est pas exempt de reproches aussi sur le corner qui amène le but de la défaite.
Et Mata n'a pas été non plus impérial cette fois-ci.
Bizarre aussi la sorte de Tessman, surtout pour Sulc, alors que l'on avait manifestement besoin de taille vu le jeu des Toulousains très habiles sur les corners et CPA. Bien sûr, Fonseca a essayé d'aller chercher la victoire en faisant entrer un profil plus offensif, mais sérieusement, même offensivement Tessman était supérieur. Peut-être un problème physique pour l'Américain? Mais ça ne se voyait pas dans le jeu.
Quoi qu'il en soit, après la bonne entrée de Moreira (Karabec était manifestement "cuit" et aurait même dû être remplacé plus tôt), on a encore constaté les grandes limites du banc lyonnais, notamment offensivement.
Je reviens sur Maitland-Niles, qui a confirmé ce que je pense depuis longtemps,c'est un joueur intéressant offensivement (de temps en temps) mais pas du tout sécurisant défensivement. Trop nonchalant et pas vraiment défenseur de métier, ça se voit. Là aussi, l'effectif est trop juste, d'autant qu'il n'a pas de remplaçant (Kluivert est encore moins un latéral déjà qu'il n'a pas montré être un bon défenseur central).
Le problème, c est que les joueurs ont voulu faire un nouveau clean sheet plutôt que de marquer ce 2eme but.
D'un côté je me dis que maintenant que cette série de matchs sans buts encaissée est fini, on va peut être arrêter de parler que de ça.
Ce match ne me disait rien de bon, je craignais un mauvais résultat, un nul à la limite mais une défaite non. Je crains que l’on entre dans nouvelle ère celui des mauvais résultats, et Nice risque d’être une nouvelle désillusion
Il y a une chose importante à remarquer, je ne souviens pas que l'OL ait gagné un match un après-midi.
Mdr t'abuse..
On ne doit jamais arrêter de jouer.
c'est pas beau c'est pas sportif et c'est pas dans la culture française .
Barcelone - ParisSG tous les grands clubs continue à enfoncer le clou on s'arrête pas à zéro ça c'est pour les Italiens à l'époque du Toto calcio.
Pour moi c'est un scandale cette mentalité là alors soi-disant c'est un groupe qui lâche rien mais il lâche tout endemble aussi .
L'entraîneur doit inculquer cette envie de gagner tout le temps mais il faut marquer marquer marquer encore on doit sortir plus fatigué que l'autre équipe surtout à Lyon on a perdu 3 points très important
Franchement il me raconte ça une deuxième fois j'arrête de les soutenir moi c'est pas dans mon ADN donc je vais être trop malheureux c'est pas la peine ils ont intérêt à se remettre en question et vite
Je ne sais pas si c’est seulement un problème de mentalité
On a pas les occasions sur ce match Le gardien toulousain ne fait aucun arrêt
Il est tranquille tout le match
On est tout simplement pas dangereux
Le premier but reflète à la perfection nos faiblesses et/ou erreurs tactiques des derniers matchs.
Maitland Niles a un ballon dans la course, il peut progresser sans soucis vers l'avant et chercher une passe vers un milieu... Mais il préfère faire demi tour pour jouer derrière et se plante. C'est ce manque d'ambition qui nous coûter cher aujourd'hui et aurait pu coûter très cher les matchs précédents également