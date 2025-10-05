L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2)

Dans un match encore une fois maîtrisé, l’OL n’a pas réussi à tuer le match face à Toulouse. Logiquement, le scénario a tourné en faveur des Toulousains qui ont égalisé puis pris l'avantage en fin de match.

Deux matchs en moins de 72h ? Pas un souci pour l’OL. C’est du moins ce que l’on a longtemps pensé ce dimanche au Parc OL. Avant le match contre Toulouse, Paulo Fonseca avait quelque pesté contre cette programmation, mais la digestion dominicale aurait pu bien passer pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, s’ils avaient été plus tueurs. Pendant longtemps, les Lyonnais ont pensé sortir d’un match de Ligue 1 avec les trois points. Trois unités supplémentaires qui auraient permis de prendre provisionnement la tête du classement et de mettre ainsi la pression sur le PSG qui se rend à Lille ce dimanche soir (20h45). A l’heure de se plonger dans la deuxième trêve internationale de cette saison, l’OL a finalement la tête des mauvais jours avec cette seconde défaite de la saison, concédée dans les dernières minutes du match (1-2).

Un premier but d'une beauté collective

Moins de trois jours après la victoire en Ligue Europa, l’OL aurait pourtant pu avoir les jambes lourdes. Paulo Fonseca avait choisi de miser sur une certaine continuité. Déjà en laissant Martin Satriano à la pointe du 4-2-3-1 et en ne changeant que trois joueurs par rapport à Salzbourg. Des petits ajustements mais qui permettaient quand même d’avoir Malick Fofana, Tyler Morton et Ainsley Maitland-Niles sur le terrain. Un vrai luxe surtout quand on connait les potentielles limites de cet effectif. En pleine confiance, la formation lyonnaise optimise au mieux cette dynamique positive. En l’espace de dix minutes ce dimanche, l’OL aurait pu ouvrir le score à trois reprises, avant un allant offensif bien différent de celui montré à Lille une semaine auparavant.

Piqué par les propos de son coach samedi, Malick Fofana n’a pas tardé à se mettre en évidence mais son piqué a fui le cadre (10e). Qu’à cela ne tienne, c’est finalement sur une action encore plus belle collectivement que le Belge a répondu à ses détracteurs. Dans une séquence dont rêve tout coach, Paulo Fonseca a enlacé son staff, tout fier d’avoir vu son OL marquer sur une action partie de derrière et presque tout à une touche de balle (1-0, 24e). Cette équipe fait plaisir à voir et semble sûre de ses forces.

Emersonn bourreau des Lyonnais

Néanmoins, la maîtrise n’empêche pas de se mettre à l’abris et c’est aujourd’hui le seul petit bémol qu’on peut faire à cette équipe. Après cette ouverture du score, peu de vraies occasions franches, mais une possession qui empêche comme souvent d’être mis en danger. Toulouse a souvent buté sur la défense lyonnaise (13e, 44e, 49e) mais le changement de système à la pause et un OL un peu trop facile ont permis de mettre un peu plus en difficulté les Lyonnais. L’orage a quelque peu été passé sans encombre, mais il n’y a pas eu ce coup d’accélérateur qui a permis de mettre fin aux espoirs toulousains.

Dans une seconde mi-temps sur un faux rythme, l’OL a fait le jeu de Toulouse et les Violets ne se sont pas fait prier. Sur une passe interceptée de Maitland-Niles, Emersonn a eu la réussite avec lui puisque son centre contré par Mata a lobé Greif et remis les deux équipes à égalité. Comme si un malheur ne pouvait pas arriver seul, l’OL a concédé un deuxième but dans le temps additionnel et ne peut que s’en prendre à luit-même.