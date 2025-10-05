Actualités
Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
Martin Satriano fêtant son 1er but avec l’OL contre Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Si un doute concernant un changement de système pouvait exister, Paulo Fonseca a joué la carte de la continuité. L'OL évoluera en 4-2-3-1 contre Toulouse ce dimanche avec Martin Satriano à la pointe de l'attaque.

    C'est la question qui se pose presque tous les week-ends désormais : l'OL va-t-il jouer avec un attaquant de pointe ou non ? En Ligue Europa, la réponse est pour le moment oui sur les deux premiers matchs. Seulement, en Ligue 1, cela reste bien moins logique avec l'appétence de Paulo Fonseca pour le 4-2-4. Cela vaut avant tout pour les gros matchs et comme face à Angers, le Portugais a donc choisi d'évoluer avec une pointe. Buteur jeudi contre Salzbourg, Martin Satriano va pouvoir enchaîner avec une deuxième titularisation de suite. L'Uruguayen, dans son rôle d'attaquant de fixation, fera équipe avec Adam Karabec et Malick Fofana.

    Un trio Morton - Tessmann - Tolisso au milieu

    L'ailier belge, poussé par son coach à faire mieux, fait partie des trois changements opérés par Fonseca par rapport à jeudi. Tout sauf une surprise, puisque le technicien lyonnais avait plus ou moins annoncé le retour des cadres laissés au repos en Ligue Europa. Ainsley Maitland-Niles retrouve ainsi sa place à droite de la défense, tandis que Tyler Morton fait de nouveau équipe avec Tanner Tessmann. Dans ce 4-2-3-1, Corentin Tolisso conserve ainsi ce rôle de meneur de jeu qu'il occupe avec succès depuis la prise de fonction de Fonseca et les nombreux départs offensifs.

    La composition de l'OL contre Toulouse : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Fofana - Satriano

    5 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 5 Oct 25 à 14 h 04

      Ça devrait le faire.

    2. Dede ex-Passion 69
      Dede ex-Passion 69 - dim 5 Oct 25 à 14 h 14

      Salut,
      Compo et système sans grande surprise .
      Une victoire, 3 points, on repasse devant les sardines, et on reste leader .
      ALLEZ L'OL ! 💖💙
      épicétou ! 😜

      1. Oh-Greg-il-la-sort
        Oh-Greg-il-la-sort - dim 5 Oct 25 à 14 h 19

        Il va falloir l'enlever ce "ex" dans ton nom Dede j'ai l'impression 😉

    3. Avatar
      le demon mbargkus - dim 5 Oct 25 à 14 h 15

      Rien à dire c'est l'équipe type. Mais je suis inquiet hier j'ai regardé le match de Marseille j'étais vraiment jaloux de voir leur effectif aussi fournit et bien garni au point il peuve se permettre de faire tourner sans conséquence

      1. Oh-Greg-il-la-sort
        Oh-Greg-il-la-sort - dim 5 Oct 25 à 14 h 18

        Eh oui mais ils n'ont pas failli être en Ligue 2 il y a quelques mois eux... et pis on s'en fout on les a battu ;D

