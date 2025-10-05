Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes

En grandes difficultés en ce début de saison, l’AS Cannes s’est séparé de son entraîneur Damien Ott. Dans l’attente d’un nouveau coach, Grégory Coupet assurera l’intérim aux côtés de Morgan Amalfitano.

Dans la poule C de National 2, on retrouve les clubs rhodaniens que ce sont le GOAL FC, Limonest et l’AS Saint-Priest. Les trois formations ont lancé avec plus ou moins de réussite cet exercice, ce qui n’est clairement pas le cas de l’AS Cannes. Parmi les plus gros budgets de cette poule, le club sudiste pensait surfer sur son bon parcours en Coupe de France en 2024-2025 et une montée ratée de peu en National. Peine perdue pour les coéquipiers de Maxime Blanc, ancien de la maison OL. Avec sept points en sept matchs, Cannes est 11e, bien loin des places pour la montée. La défaite 3-0 vendredi contre Rumilly a eu raison du sort de Damien Ott à la tête de l’équipe.

Un 5e tour de Coupe de France dimanche prochain

Après avoir débarqué l’entraîneur en poste depuis 2024, la direction cannoise a choisi de miser sur un duo d’intérimaires avec un gros bagage en Ligue 1. Non pas comme coach, mais bien comme joueur. Entraîneur des gardiens depuis le début de l’été dans le sud de la France, Grégory Coupet fera équipe avec Morgan Amalfitano, ancien joueur de l’OM. "Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur, l'intérim sera assuré par Morgan Amalfitano, entraîneur adjoint, et Grégory Coupet. Tous deux mettront leur expérience et leur énergie au service de l'équipe afin de permettre au groupe de retrouver une dynamique positive." Ils seront en poste pour le 5e tour de Coupe de France dimanche prochain contre l’US Cap d’Ail.