Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph

  par David Hernandez

    • Ayant inscrit un triplé vendredi contre Lens, Liana Joseph a détrôné Ada Hegerberg. À 19 ans et 49 jours, l’attaquante française est devenue la plus jeune joueuse de l’OL Lyonnes à réaliser cette performance.

    6-1 contre le PSG8-1 à Lens… Pour le suspense avec l’OL Lyonnes, il faudra certainement encore repasser cette saison en Première Ligue. Les play-offs peuvent forcément tout remettre en cause, mais après quatre journées, on ne voit pas comment les Fenottes pourraient ne pas rafler un 19e titre de championnes, tant elles semblent largement au-dessus. Vendredi, Jonatan Giraldez avait pourtant choisi de laisser quelques cadres à la maison ou sur le banc. Sans dire que l’entraîneur espagnol avait mis une équipe B, il avait fait un bon mix entre titulaires et remplaçantes habituelles. Cela a profité à Vicki Becho, auteure d’un triplé, mais aussi Liana Joseph.

    Un profil qui s'inscrit dans la rotation offensive ?

    Cette dernière a certes commencé sur le banc, mais n’a eu besoin que d’une demi-heure pour imiter son aînée. Avec trois buts à son actif en seulement huit minutes (74e, 79e, 82e), la jeune attaquante française a frappé un grand coup. Une performance qui restera dans l’histoire de l’OL Lyonnes. Non pas pour la rapidité de ce "hat-trick" mais pour la précocité avec laquelle elle l’a réalisé. À 19 ans et 49 jours, Liana Joseph a effacé des tablettes Ada Hegerberg pour dix petits jours. Elle devient ainsi la plus jeune Lyonnaise à réaliser un triplé dans l’histoire du club.

