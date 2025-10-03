Actualités
Vicki Becho à l'entraînement de l'OL
Vicki Becho à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Première Ligue : d'abord gêné par Lens, l'OL Lyonnes cartonne (1-8)

  • par Gwendal Chabas
  3 Commentaires

    • L'OL Lyonnes a bien démarré, avant d'être contrarié par Lens durant une bonne demi-heure. Mais les Fenottes ont fini par largement l'emporter (1-8), à quelques jours de retrouver la Ligue des champions.

    Après un premier rendez-vous important très bien négocié face au PSG samedi dernier (6-1), l'OL Lyonnes se prépare à un deuxième choc dans quelques jours à Arsenal (mardi). Dans l'optique de gérer les temps de jeu et de donner l'opportunité à chacune de se montrer, Jonatan Giraldez a procédé à un large chamboulement de son équipe ce vendredi face à Lens.

    Plus aucune des dix joueuses de champ titulaire contre Paris n'était présente dans le 11. Ce qui n'a pas empêché l'équipe de partir tambour battant avec une première accélération de Tabitha Chawinga quelques secondes après le coup d'envoi. La Malawite, passeuse décisive pour Vicki Becho après une minute (0-1), sera la grande dame de la première période.

    Après Shrader contre Paris, Becho s'offre un triplé...

    Dès la 10e, elle partait seule au but après une récupération au milieu de terrain de Lily Yohannes (0-2). On pensait alors les Fenottes lancées dans un festival offensif. Mais Chawinga (12e) ou encore Ada Hegerberg (45e+4) ont raté leur duel face à la gardienne Sang et Or. De l'autre côté, le promu parvenait à rééquilibrer un peu les débats, et même à revenir à la marque par Sherly Jeudi, qui devançait Ashley Lawrence sur un centre (1-2, 24e).

    Brouillonnes dans le jeu, les Rhodaniennes s'en remettaient à quelques bonnes inspirations, comme la passe d'Ada Hegerberg pour Inès Benyahia, qui a abouti au doublé de Vicki Becho. Mais à l'image de ce match un peu laborieux, l'attaquante française a dû s'y reprendre à deux fois après avoir trouvé le poteau (1-3, 54e).

    ... Comme Joseph, en 8 minutes

    Le plus dur était fait cependant pour l'OL Lyonnes qui a définitivement fait la différence à la 66e minute grâce au triplé de Vicki Becho, attentive au second poteau sur un coup franc lointain (1-4).

    Comme très souvent, c'est après l'heure de jeu que les coéquipières d'Alice Sombath ont accentué leur domination, encore plus après le carton rouge pour la Lensoise Manon Revelli à vingt minutes du terme. Une aubaine pour Liana Jospeh (1-5, 74e ; 1-6, 79e et 1-7, 82e) et Melchie Dumornay (1-8, 89e) qui ont creusé encore un peu plus l'écart.

    Les Lyonnaises ont donc fini par dérouler. Elles restent sur quatre succès en quatre sorties et sont en tête de la D1 avant d'aller à Londres mardi pour affronter Arsenal. Le niveau montera sans doute d'un cran face au tenant du titre de la Ligue des champions. Le genre de défi qui, normalement, doit transcender ce groupe.

    3 commentaires
    1. dede74
      dede74 - ven 3 Oct 25 à 21 h 08

      Heureusement que la gardienne lensoise fait un bon match, sinon l'addition aurait été bien plus importante.
      Déçu pour Ada, qui s'est bien battue mais, ce n'était pas son soir !
      Sinon, rien à dire, le score parle suffisamment !
      Bonne soirée à toutes et tous.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 3 Oct 25 à 21 h 13

        Encore un match dont on ne va jamais se souvenir

        Signaler
        1. isabielle
          isabielle - ven 3 Oct 25 à 21 h 23

          J'ai rien dit sur l'arbitrage, elle débute en 1ère ligue... et semble favoriser le jeu.
          Elle a sorti les cartons jaune elle ! ... n'est-ce pas Mme Robilière ! (... celle du dernier match)
          Par contre la réalisation.... pfff !
          Tata Simone au mariage du petit dernier en 74 faisait mieux avec son camescope japonais 😂

