  1. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - ven 3 Oct 25 à 18 h 55

    Tiens le retour des filles sur le site 😅
    Gwendall salut.
    Ils ont arrêté de faire la gueule du côté de la direction ? 😁

  2. janot06
    janot06 - ven 3 Oct 25 à 18 h 57

    Eh ben, pas grand monde dans les tribunes du côté de Lens pour ce match !

  3. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - ven 3 Oct 25 à 18 h 59

    C'est la journée de l'arbitrage donc les Dede et les isabielle de la tolérance svp 😉😂🍻

  4. janot06
    janot06 - ven 3 Oct 25 à 19 h 02

    Déjà le premier but à la première minute de jeu pour nos Lyonnes par Vicky Becho sur passe de Chawinga.

Les joueuses de l'OL Lyonnes
Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL Lyonnes 18:50
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 18:08
Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 17:35
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Le programme de l'OL académie ce week-end 16:50
Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 16:00
TKYDG YouTube
OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 15:15
Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 15:10
45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 14:20
Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 13:30
Corentin Tolisso avec l'équipe de France
OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 12:40
De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 11:50
Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
OL : les statistiques du début de saison 11:00
Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
