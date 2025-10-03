d'heure en heure
- JUNi DU 36 OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones"Juste la batterie et c'était top, le reste est abrutissant, du moins pour moi 😇
- janot06 Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL LyonnesDéjà le premier but à la première minute de jeu pour nos Lyonnes par Vicky Becho sur passe de Chawinga.
- JUNi DU 36 Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL LyonnesC'est la journée de l'arbitrage donc les Dede et les isabielle de la tolérance svp 😉😂🍻
- janot06 Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL LyonnesEh ben, pas grand monde dans les tribunes du côté de Lens pour ce match !
- JUNi DU 36 Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL LyonnesTiens le retour des filles sur le site 😅 Gwendall salut. Ils ont arrêté de faire la gueule du côté de la direction ? 😁
- j.f.ol 45 000 billets écoulés pour OL - ToulouseMa définition a moi, c'est que des pays de foot sont des pays où les villes remplissent leur stade quelque soit l'adversaire ou la position au classement voire la division…
- regard01 45 000 billets écoulés pour OL - ToulouseBonjour leroilyon. D’accord avec toi; j’ajoute que Reims et Auxerre furent aussi, en leurs temps, des villes de foot selon ta très bonne définition.
- dami43 Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à LensPlus surpris par la présence d'Ada qui a deja beaucoup joué. Damaris,elle, a besoin de prendre du rythme me semble t il .
- jeremy OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes@granadino Pour comparaison, Merah fait 1,78m pour 75kg et Pedri 1,74m pour 68kg... Je ne pense pas que son physique soit tant limtant !
- Hannibal LectOL Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à LensElles ont besoin de jouer. Point. [C'est Gwendal qui parle "d'équipe des remplaçantes].
- Dragon2332 Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à LensSuis je le seul à être gêné par la titularisation de Damaris et Ada dans l'équipe des "remplaçantes" ? Pour moi ce sont 2 titulaires en puissance contre des équipes…
- Poupette38 OL : six Lyonnais de plus appelés en sélectionIl ne restera pas grand monde 🤔
- isabielle Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens... pour une fois j'ai tout juste 🥳 ALLEZ LES FENOTTES ❤️💙 .... on gagne épicétou ! * * copyright Dédé
- leroilyon 45 000 billets écoulés pour OL - ToulousePour etre un observateurs assidu du supporterisme en France et dans le monde, il n'y a que 3 villes de foot en France comparable aux grand pays de foot (dans…
- dami43 Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lensc'est du turn over ! impatient de voir comment l'équipe va évoluer et quels automatismes apparaitront. heureux de retrouver Alice sur le terrain.
