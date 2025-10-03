Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens

À quelques jours de retrouver Arsenal en Ligue des champions, Jonatan Giraldez change tout ou presque face à Lens (19 heures). Aucune des dix joueuses de champ alignées contre le PSG n'est reconduite.
Il ne faut pas y voir une sanction, surtout après la belle deuxième période livrée contre le PSG (6-1). Large vainqueur du choc de la Première Ligue, l'OL Lyonnes enchaîne ce vendredi avec la quatrième journée de championnat. À 19 heures, les Fenottes retrouvent Lens (en direct sur la chaîne YouTube de la D1 et sur Olympique-et-Lyonnais), avec un 11 remodelé.
C'est bien simple, aucune des dix joueuses de champ n'est reconduite, puisque Jonatan Giraldez a changé toute son équipe. Seule Christiane Endler garde sa place dans les buts. Plusieurs cadres n'étaient pas convoquées, ce qui nous donnait un indice du roulement à venir (Wendie Renard et Lindsey Heaps), et laisse de la place aux jeunes.
Première titularisation de la saison pour Egurrola et Benyahia
On retrouve ainsi Alice Sombath et Elma Nelhage en charnière centrale, entourées d'Ashley Lawrence et Sofie Svava. Ça tourne aussi au milieu, avec Damaris Egurrola pour sa première titularisation de la saison. La Néerlandaise est épaulée par Lily Yohannes et Inès Benyahia, de retour elle aussi après son absence face à Paris.
Enfin, en attaque, l'entraîneur espagnol laisse sur le banc Kadidiatou Diani, Liana Joseph et Marie-Antoinette Katoto. Le trio du soir est constitué de Vicki Becho, Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga. Tout cela dans l'optique de préparer le rendez-vous à Arsenal mardi en Ligue des champions.
Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Egurrola, Yohannes, Benyahia - Becho, Hegerberg, Chawinga
Remplaçante : Micah, Engen, Dumornay, Shrader, Diani, Joseph, Katoto
c'est du turn over !
impatient de voir comment l'équipe va évoluer et quels automatismes apparaitront.
heureux de retrouver Alice sur le terrain.
... pour une fois j'ai tout juste 🥳
ALLEZ LES FENOTTES ❤️💙 .... on gagne épicétou ! *
* copyright Dédé
Suis je le seul à être gêné par la titularisation de Damaris et Ada dans l'équipe des "remplaçantes" ?
Pour moi ce sont 2 titulaires en puissance contre des équipes de haut de tableau de WCL parce que Katoto est un plot et qu'au milieu, Yoannes est encore trop jeune pour assurer la récupération en récupératrice pure dans les matches couperets
Elles ont besoin de jouer. Point. [C'est Gwendal qui parle "d'équipe des remplaçantes].
Plus surpris par la présence d'Ada qui a deja beaucoup joué. Damaris,elle, a besoin de prendre du rythme me semble t il .