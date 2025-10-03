Actualités
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d’OL – Juventus Turin.

Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • À quelques jours de retrouver Arsenal en Ligue des champions, Jonatan Giraldez change tout ou presque face à Lens (19 heures). Aucune des dix joueuses de champ alignées contre le PSG n'est reconduite.

    Il ne faut pas y voir une sanction, surtout après la belle deuxième période livrée contre le PSG (6-1). Large vainqueur du choc de la Première Ligue, l'OL Lyonnes enchaîne ce vendredi avec la quatrième journée de championnat. À 19 heures, les Fenottes retrouvent Lens (en direct sur la chaîne YouTube de la D1 et sur Olympique-et-Lyonnais), avec un 11 remodelé.

    C'est bien simple, aucune des dix joueuses de champ n'est reconduite, puisque Jonatan Giraldez a changé toute son équipe. Seule Christiane Endler garde sa place dans les buts. Plusieurs cadres n'étaient pas convoquées, ce qui nous donnait un indice du roulement à venir (Wendie Renard et Lindsey Heaps), et laisse de la place aux jeunes.

    Première titularisation de la saison pour Egurrola et Benyahia

    On retrouve ainsi Alice Sombath et Elma Nelhage en charnière centrale, entourées d'Ashley Lawrence et Sofie Svava. Ça tourne aussi au milieu, avec Damaris Egurrola pour sa première titularisation de la saison. La Néerlandaise est épaulée par Lily Yohannes et Inès Benyahia, de retour elle aussi après son absence face à Paris.

    Enfin, en attaque, l'entraîneur espagnol laisse sur le banc Kadidiatou Diani, Liana Joseph et Marie-Antoinette Katoto. Le trio du soir est constitué de Vicki Becho, Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga. Tout cela dans l'optique de préparer le rendez-vous à Arsenal mardi en Ligue des champions.

    Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Egurrola, Yohannes, Benyahia - Becho, Hegerberg, Chawinga

    Remplaçante : Micah, Engen, Dumornay, Shrader, Diani, Joseph, Katoto

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL Lyonnes
    5 commentaires
    1. Avatar
      dami43 - ven 3 Oct 25 à 18 h 12

      c'est du turn over !
      impatient de voir comment l'équipe va évoluer et quels automatismes apparaitront.
      heureux de retrouver Alice sur le terrain.

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - ven 3 Oct 25 à 18 h 17

      ... pour une fois j'ai tout juste 🥳
      ALLEZ LES FENOTTES ❤️💙 .... on gagne épicétou ! *

      * copyright Dédé

      Signaler
    3. Dragon2332
      Dragon2332 - ven 3 Oct 25 à 18 h 28

      Suis je le seul à être gêné par la titularisation de Damaris et Ada dans l'équipe des "remplaçantes" ?

      Pour moi ce sont 2 titulaires en puissance contre des équipes de haut de tableau de WCL parce que Katoto est un plot et qu'au milieu, Yoannes est encore trop jeune pour assurer la récupération en récupératrice pure dans les matches couperets

      Signaler
      1. Avatar
        Hannibal LectOL - ven 3 Oct 25 à 18 h 34

        Elles ont besoin de jouer. Point. [C'est Gwendal qui parle "d'équipe des remplaçantes].

        Signaler
    4. Avatar
      dami43 - ven 3 Oct 25 à 18 h 38

      Plus surpris par la présence d'Ada qui a deja beaucoup joué. Damaris,elle, a besoin de prendre du rythme me semble t il .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : suivez en direct le match Lens - OL Lyonnes 18:50
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 18:08
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 17:35
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 16:50
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 16:00
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 15:15
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 15:10
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 13:30
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 12:40
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 11:50
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 11:00
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 10:10
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 09:25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    L'OL, ou l'art de la possession défensive 08:40
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : l'OL a pris le bon wagon 08:00
    Clinton Mata en zone mixte après OL - Salzbourg
    Mata après OL - Salzbourg (2-0) : "Il y a la victoire mais aussi la manière" 07:30
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano : "Une soirée parfaite pour moi et l'OL" 02/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut