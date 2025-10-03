Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens

À quelques jours de retrouver Arsenal en Ligue des champions, Jonatan Giraldez change tout ou presque face à Lens (19 heures). Aucune des dix joueuses de champ alignées contre le PSG n'est reconduite.

Il ne faut pas y voir une sanction, surtout après la belle deuxième période livrée contre le PSG (6-1). Large vainqueur du choc de la Première Ligue, l'OL Lyonnes enchaîne ce vendredi avec la quatrième journée de championnat. À 19 heures, les Fenottes retrouvent Lens (en direct sur la chaîne YouTube de la D1 et sur Olympique-et-Lyonnais), avec un 11 remodelé.

C'est bien simple, aucune des dix joueuses de champ n'est reconduite, puisque Jonatan Giraldez a changé toute son équipe. Seule Christiane Endler garde sa place dans les buts. Plusieurs cadres n'étaient pas convoquées, ce qui nous donnait un indice du roulement à venir (Wendie Renard et Lindsey Heaps), et laisse de la place aux jeunes.

Première titularisation de la saison pour Egurrola et Benyahia

On retrouve ainsi Alice Sombath et Elma Nelhage en charnière centrale, entourées d'Ashley Lawrence et Sofie Svava. Ça tourne aussi au milieu, avec Damaris Egurrola pour sa première titularisation de la saison. La Néerlandaise est épaulée par Lily Yohannes et Inès Benyahia, de retour elle aussi après son absence face à Paris.

Enfin, en attaque, l'entraîneur espagnol laisse sur le banc Kadidiatou Diani, Liana Joseph et Marie-Antoinette Katoto. Le trio du soir est constitué de Vicki Becho, Ada Hegerberg et Tabitha Chawinga. Tout cela dans l'optique de préparer le rendez-vous à Arsenal mardi en Ligue des champions.

Le 11 de l'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Sombath, Nelhage, Svava - Egurrola, Yohannes, Benyahia - Becho, Hegerberg, Chawinga

Remplaçante : Micah, Engen, Dumornay, Shrader, Diani, Joseph, Katoto