Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
Mathys De Carvalho lors d’OL – Angers (@OL)

OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Six Lyonnais supplémentaires voyageront avec leur sélection respective en octobre. On retrouvera notamment Mathys De Carvalho avec les U20 du Portugal.

    Ils seront environ une quinzaine à quitter Lyon pendant la trêve internationale d'octobre. Nous avons déjà cité Clinton Mata (Angola), Moussa Niakhaté (Sénégal), Khalis Merah en Enzo Molebe (France U19), ainsi que Dominik Greif (Slovaquie) et Tanner Tessmann (États-Unis). La liste est longue, et elle va s'allonger encore avec six nouveaux noms révélés ce vendredi.

    Fofana (Belgique) et les Tchèques convoqués

    Commençons avec les A, puisqu'on retrouve par exemple avec la Belgique Malick Fofana. Rudi Garcia et ses troupes défieront la Macédoine du Nord (10/10) et le Pays de Galles (13/10) dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Les deux concurrents principaux des Belges pour se qualifier.

    Même enjeu pour les Tchèques Pavel Šulc et Adam Karabec. Ce dernier a, rappelons-le, fêté sa première cape en septembre. Il est de nouveau dans les petits papiers de l'entraîneur Ivan Hasek. Dans le viseur, la Croatie (09/10) et les Iles Féroé (12/10). À mi-parcours, la République tchèque est à la lutte avec les Croates pour la première place (12 points chacun).

    Retour de De Carvalho avec le Portugal

    Chez les jeunes également, l'OL est représenté. Au Portugal notamment, avec chez les U20 pas moins de deux Rhodaniens. Afonso Moreira, convoqué avec les Espoirs en septembre, redescend d'une catégorie. Et petite surprise, avec le retour de Mathys De Carvalho dans cette sélection portugaise. Il avait précédemment porté le maillot des U18 en 2023.

    Le milieu de terrain, qui a vécu ses quatre premiers matchs professionnels ces derniers jours, figure dans le groupe de Oceano Andrade da Cruz. Au menu, deux rendez-vous amicaux contre les Allemands les 10 et 13 octobre.

    Enfin, en Angleterre, Alejandro Gomes Rodríguez défiera à deux reprises la France avec les U18. Deux rencontres de préparation à la Coupe du monde pour celui qui brille sous les couleurs de l'équipe nationale. Il sera opposé, entre autres, à Rémy Himbert, les jeudi 9 et dimanche 12 octobre.

