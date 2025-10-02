Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Niakhaté (OL) retenu avec le Sénégal cet octobre

  • par David Hernandez

    • À son avantage avec l’OL, Moussa Niakhaté a été retenu avec le Sénégal pour deux matchs cruciaux pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga affronteront le Soudan du Sud et la Mauritanie.

    Dans le long entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, Moussa Niakhaté est revenu sur son attache au Sénégal et sa fierté de représenter les Lions de la Teranga. À 29 ans, le défenseur de l’OL est l’un des tauliers de la sélection aux côtés de Kalidou Koulibaly notamment. S’il a l’esprit focalisé sur le RB Salzbourg et Toulouse avec l’OL, Niakhaté a aussi des matchs importants qui l’attendent avec la sélection pour la trêve internationale d’octobre.

    Une qualification à aller chercher

    Sans surprise, Pape Thiaw l'a retenu pour les deux derniers matchs des qualifications du Mondial 2026. Les Sénégalais affronteront le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba, puis la Mauritanie le 14 octobre à Dakar. Deux confrontations qui doivent permettre à Niakhaté et à ses compatriotes de valider leur billet pour le continent américain à l’été 2026. Actuellement, le Sénégal est premier de sa poule, mais n’a que deux points d’avance sur la République démocratique du Congo.

    à lire également
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Bleus : Deschamps justifie l’absence de Tolisso (OL)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Bleus : Deschamps justifie l’absence de Tolisso (OL) 16:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) retenu avec le Sénégal cet octobre 15:40
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : la vie de groupe, clé du succès estival ? 14:50
    Kelyan Yahia (OL) va représenter la Tunisie
    OL Académie : Kelyan Yahia va représenter la Tunisie 14:00
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise
    Grâce à l’OL, Tessmann croit à son rêve américain 13:15
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Première Ligue, Ligue des champions… le calendrier de l’OL Lyonnes en octobre 12:30
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Contre l’OL, Salzbourg devra faire sans son capitaine 11:45
    Le virage sud au Parc OL
    OL - RB Salzbourg : vers une faible affluence au Parc OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Avant OL - Salzbourg, Greif a mis tout le monde d’accord 10:15
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Thomas Letsch, entraîneur du RB Salzbourg
    Salzbourg face à "un énorme challenge" contre l’OL 08:45
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) : "Quand tout un groupe veut aller dans la même direction..." 08:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    L’OL de retour en 4-2-3-1 face à Salzbourg 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : pas encore prêt physiquement, Ghezzal absent du groupe 01/10/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    À quoi doit s’attendre l'OL contre Salzbourg ? 01/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor 01/10/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille" 01/10/25
    Tanner Tessmann en conférence avant OL - RB Salzbourg
    Tessmann (OL) : "J'ai de plus en plus confiance" 01/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut