Niakhaté (OL) retenu avec le Sénégal cet octobre

À son avantage avec l’OL, Moussa Niakhaté a été retenu avec le Sénégal pour deux matchs cruciaux pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga affronteront le Soudan du Sud et la Mauritanie.

Dans le long entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais, Moussa Niakhaté est revenu sur son attache au Sénégal et sa fierté de représenter les Lions de la Teranga. À 29 ans, le défenseur de l’OL est l’un des tauliers de la sélection aux côtés de Kalidou Koulibaly notamment. S’il a l’esprit focalisé sur le RB Salzbourg et Toulouse avec l’OL, Niakhaté a aussi des matchs importants qui l’attendent avec la sélection pour la trêve internationale d’octobre.

Une qualification à aller chercher

Sans surprise, Pape Thiaw l'a retenu pour les deux derniers matchs des qualifications du Mondial 2026. Les Sénégalais affronteront le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba, puis la Mauritanie le 14 octobre à Dakar. Deux confrontations qui doivent permettre à Niakhaté et à ses compatriotes de valider leur billet pour le continent américain à l’été 2026. Actuellement, le Sénégal est premier de sa poule, mais n’a que deux points d’avance sur la République démocratique du Congo.