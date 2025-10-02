OL : la vie de groupe, clé du succès estival ?

Sur une dynamique plus que positive, l’OL poursuit son bonhomme de chemin avec l’envie que l’embellie dure dans le temps. L’état d’esprit pourrait bien y aider.

Faire beaucoup avec très peu, c’est un peu le leitmotiv de l’OL depuis le 9 juillet dernier et la décision en appel de la DNCG permettant au club de rester en Ligue 1. La direction sportive a dû faire avec les moyens du bord pour donner à Paulo Fonseca un groupe assez compétitif. Sur ce début de saison, on ne peut pas dire que la mayonnaise n’a pas pris tant les coéquipiers de Corentin Tolisso ne cessent de surprendre avant de recevoir le RB Salzbourg ce jeudi soir (21h).

Leader aux côtés du PSG, l’OL a parfaitement attaqué sa campagne européenne à Utrecht et compte confirmer à la maison. Mais jusqu’où pourra aller cette équipe ? C’est la question que tout le monde se pose au moment de savoir si les Lyonnais sur-performent ou non. Il y aura forcément un coup de mou dans cette saison et Paulo Fonseca ainsi que ses joueurs en sont conscients. Seulement, ils mettent en place les ingrédients pour passer avec le moins d’encombres possible ce moment.

"Des jeunes avec de bonnes attitudes"

Comment ? Déjà en inculquant un état d’esprit à toutes épreuves. Les sept sorties de cette saison l’ont montré, c’est un collectif "qui est la star" de cet OL. Moins talentueux, mais plus valeureux, les joueurs rhodaniens ont compris qu’ils devaient faire front tous ensemble. Ce sentiment de "famille" prôné par Fonseca a trouvé sa genèse durant l’intersaison, à en croire tous les protagonistes. "Je pense que c'était une longue pré-saison qui nous a aidé avec beaucoup de matchs difficiles. Où on a appris beaucoup de choses sur l'équipe et sur comment on va jouer cette année, a déclaré Tanner Tessmann. Et ça a cliqué vraiment avec tous les joueurs. Tout le groupe adhère vraiment au discours du coach."

Sur le terrain, la cohésion est là et cela découle de l’à-côté, malgré les nombreux mouvements estivaux. La cure de rajeunissement et des personnalités hétéroclites ont fait un cocktail qui détonne. "Nous avons apporté beaucoup de jeunes joueurs avec de bonnes attitudes et un bon esprit, qui veulent travailler et s’améliorer. On est vraiment heureux de ces nouveaux joueurs qui sont aussi vraiment des bons gars." Tous les voyants sont au vert, reste à savoir comment tous réagiront quand l’OL sera dans le dur.