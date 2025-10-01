Actualités
Les joueurs de l'OL avec Fonseca
Les joueurs de l’OL avec Fonseca (@UEFA)

Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille"

  • par David Hernandez

    • Satisfait du début de saison de son équipe, Paulo Fonseca met en avant l'état d'esprit collectif qui règne à l'OL. De quoi permettre aux Lyonnais d'aller loin cette saison ?

    Vous avez joué trois matchs en dix jours. Après Salzbourg, il y a Toulouse. Il y a déjà de la gestion à faire ?

    Paulo Fonseca : Je dois penser aux prochains matchs, car après ce match jeudi, nous avons un match dimanche à 15h. Nous n’aurons pas beaucoup de temps pour récupérer les joueurs. C’est pourquoi aujourd’hui je dois préparer les deux matchs. Je ne pense pas changer beaucoup l’équipe : deux ou trois joueurs maximum. Il faut aussi penser au match contre Toulouse. Je pense que les joueurs sont prêts. Durant ces semaines, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais nous avons préparé l’essentiel pour ce match. Nous n’allons pas changer nos intentions ni notre structure, et tous les joueurs sont prêts.

    De l'extérieur, le groupe de l'OL donne l'impression de très bien vivre ensemble. Vous confirmez ?

    Nous avons une atmosphère magnifique dans le club, avec les joueurs et les dirigeants. Ce groupe a une qualité que j’aime beaucoup : l’humilité. Nous avons commencé à préparer un groupe qui doit être une famille, qui travaille ensemble et reste uni. Je pense que nous avons tous ensemble créé une bonne atmosphère pour faire notre travail. Quand nous gagnons, c’est plus facile, mais cette ambiance est agréable en toutes circonstances.

    "La star, c'est l'équipe"

    Est-ce plus facile de gérer tout ça quand il n'y a pas de stars définies ?

    Je pense que lorsqu’un groupe travaille de cette manière et que l’équipe est la priorité de tous, il est difficile d’avoir un joueur qui pense différemment. Nous n’avons pas de star ici : la star, c’est l’équipe, et tous les joueurs comprennent l’importance de travailler ensemble.

    Lundi, De Carvalho a prolongé jusqu'en 2028. Que pensez-vous de lui ?

    C’est un joueur qui a beaucoup progressé. Il est agressif défensivement, mais c’est aussi un jeune joueur courageux, et j’aime beaucoup ça chez lui. Pendant tout le match, il essaie de faire ce que nous demandons. Sa qualité principale est son courage. C’est un joueur de qualité dans les petits espaces, qui prend de bonnes décisions rapidement. C’est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé cette année. Il est totalement adapté à notre façon de jouer et il sera le futur de l’OL.

