Tessmann (OL) : "J'ai de plus en plus confiance"

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Auteur de deux buts sur les trois derniers matchs, Tanner Tessmann monte en puissance à l'OL. Le milieu américain assure ne pas avoir douté depuis son arrivée.

    Quinze points sur dix-huit collectivement, deux buts pour vous. Tout va bien en ce début de saison...

    Tanner Tessmann : Oui, je me sens bien. Je pense que le plus important, c'est que nous prenons tout ce qu'il y a à prendre dans les deux compétitions que nous faisons. Nous avons bien commencé la saison. Je pense que l'équipe se sent bien, ce dont je suis heureux. Mais c'est seulement le début. Nous avons joué encore trop peu de matchs cette saison. Nous devons continuer à travailler. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. 

    Vous avez toujours eu une bonne frappe, mais cela se voit plus cette saison. Comment l'expliquer ?

    Je crois toujours en mes capacités, un de mes atouts a toujours été ses frappes de loin, mais bien sûr, je continue à faire du boulot à l'entraînement pour aider l'équipe au mieux. Et on l'a vu au dernier match en Europe League, ça a permis de débloquer la situation, de marquer les trois points. Je continue à travailler là-dessus beaucoup.

    "L'engouement des fans est incroyable en Europe"

    À quoi vous attendez-vous jeudi contre Salzbourg ?

    On a étudié leur jeu aujourd'hui, je pense qu'ils sont une équipe très intense, ils font beaucoup de boulot, ils sont très agressifs, donc on doit être prêt pour ça. Mais le plus important, c'est comment on veut jouer notre jeu devant nos supporters. Donc, on veut aller avec l'envie de gagner et de dominer le jeu et essayer de garder le ballon. C'est le plan. On a connu un bon début en Ligue Europa, mais c'est une compétition plus courte sur les matchs, donc on a besoin de faire tout ce qu'on peut dans cette compétition. On se concentre sur ce match, mais on est prêts.

    Depuis votre arrivée, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Ligue 1 et à Lyon ?

    Les stades pleins et les supporters. C'est une énergie incroyable, quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment en MLS, il y a beaucoup plus d'intensité ici. Ensuite, comme ville, c'est une ville européenne complètement différente des États-Unis, avec tellement de culture partout, tellement riche au niveau, par exemple, du cinéma, de la nourriture, des monuments. On essaie de prendre ça au maximum avec ma femme. C'est une vraie bénédiction pour nous d'être ici, c'est si différent des États-Unis. Mais si je dois retenir quelque chose, c'est l'apport des fans, de nos fans de tous les jours.

    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 1 Oct 25 à 15 h 10

      On l'avait vu en progression en fin de saison dernière , notamment à geoffroy guichard ou il fut le seul à surnager dans le naufrage collectif , mais il a encore élevé son niveau , encore quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu venir .
      Son association avec Morton c'est quelque chose , l'équipe est beaucoup plus solide désormais .
      Merci John pour cette recrue , mdr .

      Signaler
      1. Mouss
        Mouss - mer 1 Oct 25 à 15 h 23

        Un vrai escroc mais avec un bon coup d'oeil sur le sportif... Big Jake, AMN, Sage, Tessmann. Il aurait du faire DS le Jonhy boy dommage

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 1 Oct 25 à 15 h 27

          il avait aussi dans les tuyaux un jeune DC brésilien qu'il avait réussi à attirer dans l'écurie Eagle , lequel devait jouer d'abord à botafogo avant de venir à lyon , je crois c'était écrit dans son contrat !
          Je ne sais pas du coup ce qu'est devenu cette piste , car le dit brésilien était un grand espoir .

          Cette pépite brésilienne s'appelle Jair Paula da Cunha Filho

          https://madeingones.ouest-france.fr/mercato-ol/article-mercato-john-textor-voudrait-envoyer-cette-pepite-bresilienne-a-l-ol-472741.html

      2. Mouss
        Mouss - mer 1 Oct 25 à 15 h 38

        Je viens de regarder, il est actuellement à Nottingham Forest... C'est trop.
        Acheter 12M par Botafogo, revendu 12M 6 mois plus tard...

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - mer 1 Oct 25 à 15 h 41

          le mariole a changé ses plans , étant écarté de l'OL ; c'est désormais avec son pote mafieux grec qu'il fait ses magouilles .
          Le jeune brésilien se trouve trimballé en angleterre du coup , ou un gros va surement le prendre dans ses filets rapidement , et Forrest va se faire un bon jack pot ...

