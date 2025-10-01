Actualités
OL - RB Salzbourg : Satriano enchaînera une 2e titularisation européenne

  • par David Hernandez
    • Resté sur le banc à Lille, Martin Satriano va connaitre une nouvelle titularisation en Ligue Europa. L’attaquant uruguayen évoluera à la pointe du 4-2-3-1 de l’OL contre le RB Salzbourg.

    Un système pour le championnat, un autre pour la Ligue Europa ? Cela serait réducteur, mais jeudi soir, l’OL évoluera de nouveau en 4-2-3-1 en Coupe d’Europe. Cela avait déjà été le cas à Utrecht jeudi dernier et ce sera encore le cas contre le RB Salzbourg au Parc OL. S’il n’a logiquement pas dévoilé son onze, Paulo Fonseca a livré quelques indices sur ses ambitions tactiques pour cette deuxième journée de Ligue Europa. Par rapport à l’équipe qui a débuté dimanche à Lille, l’OL devrait connaitre "deux ou trois changements maximum". Pas de grosse révolution, même si la réception de Toulouse dimanche à 15h est assez proche. "Un match qu’il faut prendre en compte, car le temps de récupération sera restreint."

    Fonseca : "Il a une bonne attitude et travaille bien"

    Si Rachid Ghezzal va débuter sur le banc, Martin Satriano aura lui le droit à une deuxième titularisation de suite sur la scène européenne. Après Utrecht, l’Uruguayen va être aligné à la pointe de l’attaque face au RB Salzbourg. Arrivé il y a un mois à l’OL, l’attaquant doit monter en puissance, même si Fonseca demande de la patience. "Nous ne pouvons pas oublier que Martin n'a pas joué beaucoup la dernière saison. J'aime beaucoup son attitude, il travaille bien, et je pense qu'il va progresser. Il va jouer demain, et je m'attends à une progression naturelle." De l’optimisme donc concernant Martin Satriano et peut-être la possibilité de s’appuyer un peu plus sur le 4-2-3-1 dans les semaines à venir.

    5 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - mer 1 Oct 25 à 14 h 05

      Peux on attendre un but d'une recrue venue pour remplacer les départs d'alex et Mikau ...
      C'est pas un cadeau pour lui d'arriver dans ces conditions

      1. Avatar
        Mopi do Brasil - mer 1 Oct 25 à 14 h 13

        Il n'a pas été recruté pour cela et tout le monde le sait, donc il n'a pas une pression dingue. Il devait être remplaçant. Il a au contraire une grosse opportunité. Personne n'attend un miracle de lui, mais il y a une place à prendre. Il a tout à gagner.

        1. Avatar
          BadGone91 - mer 1 Oct 25 à 14 h 18

          Oui je suis d'accord avec Mopi. Vu ses stats les saisons passées, on n'attend rien de lui. La preuve en est, il me semble que les supporters ne sont pas vraiment déçu de son rendement jusqu’à présent. Il faut dire qu'il n'a pas réellement eu de grosses occasions non plus.

          Pour moi, tant qu'il est utile à l'équipe, je parle pas forcément de buts, mais qu'il exerce un pressing efficace, qu'il pèse sur les défenses adverses, qu'il est dangereux de la tête, mais surtout tant que l'équipe gagner, alors je serais content de ses performances.

          On pourrait aussi avoir un attaquant qui met 15 buts par saison, mais qui rechigne à faire des efforts, et donc qui fragilise toute l'équipe défensivement.

    2. Juni38
      Juni38 - mer 1 Oct 25 à 14 h 28

      Les mots du coach sont rassurants , le positif c'est qu'il a une excellente attitude , il donne le maximum .
      il doit avoir à coeur de montrer que les dirigeants Lensois se sont trompés en ne lui faisant pas confiance , j'aimerai bien qu'il réussisse à l'OL , j'aime bien ce genre d'attaquants qui ont de la grinta , même si ce ne sont pas les meilleurs techniquement .

    3. Tongariro
      Tongariro - mer 1 Oct 25 à 14 h 30

      Tanner Tessmann sur Lyon: « C’est une ville complètement différente des États-Unis. Un lieu tellement riche en culture, avec le cinéma, la nourriture et les lieux. Pour ma femme et moi, c’est une bénédiction d’être ici. »

      Il avoue à demi-mot que les Etats-Unis sont un pays dénué de culture historique avec en plus une nourriture immonde.
      Très juste.

    derniers commentaires
