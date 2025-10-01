Resté sur le banc à Lille, Martin Satriano va connaitre une nouvelle titularisation en Ligue Europa. L’attaquant uruguayen évoluera à la pointe du 4-2-3-1 de l’OL contre le RB Salzbourg.

Un système pour le championnat, un autre pour la Ligue Europa ? Cela serait réducteur, mais jeudi soir, l’OL évoluera de nouveau en 4-2-3-1 en Coupe d’Europe. Cela avait déjà été le cas à Utrecht jeudi dernier et ce sera encore le cas contre le RB Salzbourg au Parc OL. S’il n’a logiquement pas dévoilé son onze, Paulo Fonseca a livré quelques indices sur ses ambitions tactiques pour cette deuxième journée de Ligue Europa. Par rapport à l’équipe qui a débuté dimanche à Lille, l’OL devrait connaitre "deux ou trois changements maximum". Pas de grosse révolution, même si la réception de Toulouse dimanche à 15h est assez proche. "Un match qu’il faut prendre en compte, car le temps de récupération sera restreint."

Fonseca : "Il a une bonne attitude et travaille bien"

Si Rachid Ghezzal va débuter sur le banc, Martin Satriano aura lui le droit à une deuxième titularisation de suite sur la scène européenne. Après Utrecht, l’Uruguayen va être aligné à la pointe de l’attaque face au RB Salzbourg. Arrivé il y a un mois à l’OL, l’attaquant doit monter en puissance, même si Fonseca demande de la patience. "Nous ne pouvons pas oublier que Martin n'a pas joué beaucoup la dernière saison. J'aime beaucoup son attitude, il travaille bien, et je pense qu'il va progresser. Il va jouer demain, et je m'attends à une progression naturelle." De l’optimisme donc concernant Martin Satriano et peut-être la possibilité de s’appuyer un peu plus sur le 4-2-3-1 dans les semaines à venir.