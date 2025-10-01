Contre Salzbourg, l’OL affrontera son 100e adversaire européen

Après une première confrontation contre Utrecht jeudi dernier, l’OL va affronter un nouveau club pour la première fois. Le RB Salzbourg deviendra le 100e adversaire en Coupe d’Europe.

L’Europe est de retour à Décines ! Ce jeudi, six mois après la venue de Manchester United, la Ligue Europa fait son retour au Parc OL. Ce ne sera pas l’affluence des grands soirs pour la venue du RB Salzbourg, mais dans le début de saison réussi des Lyonnais, chaque sortie est l’occasion de voir si la dynamique va se poursuivre ou non. Après avoir gagné aux forceps aux Pays-Bas contre Utrecht (0-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent confirmer leur bonne entrée en coupe d’Europe à la maison face à un nouvel adversaire largement à leur portée.

Un premier match européen en 1958

Réputé pour être une vraie fabrique à joueurs pour aller jouer plus haut, à l’image d’Erling Haaland, le RB Salzbourg reste pourtant sur deux saisons sans titre de champion. De quoi laisser penser à une soirée très abordable ? Pas forcément, d’autant plus que le club autrichien reste une inconnue pour l’OL. Les deux formations ne se sont jamais croisées sur la scène européenne et ce sera donc une grande première jeudi soir. Cela permettra au club rhodanien de passer un cap symbolique puisque Salzbourg sera le 100e adversaire rencontré sur le Vieux Continent depuis les premiers pas en coupe d’Europe lors de la saison 1958-1959.