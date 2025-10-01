Actualités
Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d’un match de l’OL (AFP)

Aulas n’envisage pas un retour à l’OL

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas se lance dans une nouvelle vie. À 76 ans, il ne se voit pas revenir à l’OL, malgré la situation dans laquelle John Textor a laissé le club.

    Il est devenu un vrai politique et fait donc la tournée des médias. Depuis une semaine, Jean-Michel Aulas a officialisé sa candidature pour les municipales de Lyon au printemps 2026 et a donc déjà lancé sa campagne. Il est forcément question de politique au sens large. Mais, il y a forcément un moment où la discussion dévie sur l’OL, car l’ancien président reste viscéralement attaché à ce club.

    De passage sur les ondes de Radio Scoop ce 1er octobre 2025, 'JMA' a salué le bon début de saison des hommes de Paulo Fonseca"Il y a un duo à la tête de l'Olympique Lyonnais qui permet à l'entraîneur d'avoir une équipe, peut-être moins prestigieuse que par le passé, mais qui a un collectif redoutable et surtout une défense de fer. Premier match de Coupe d'Europe gagné et puis premier ex æquo au championnat de France. On se régale. Personnellement, je suis très heureux d'aller dans les tribunes encourager l'Olympique lyonnais. Et puis, quand ça gagne, on est les plus heureux comme tous les Lyonnais."

    "Il y a une équipe qui tient la route"

    Le sourire est revenu sur le visage de Jean-Michel Aulas qui, comme tout un environnement, a eu peur de la banqueroute à cause de John Textor. La relation entre les deux hommes a été tumultueuse et la vente de l’OL a toujours été "un drame personnel. L'Olympique lyonnais est devenu l'un des plus grands clubs européens en termes, je dirais, économiques avec ses propres activités. On avait pratiquement 850 à 900 millions d'euros d'actifs. Il a fallu les vendre du fait d'une gestion qui était, pour le moins, aléatoire. On est revenu dans une organisation qui me paraît fiable."

    Avec Michele Kang, l’OL a trouvé une échappatoire dans laquelle des anciens de la garde rapprochée d’Aulas ont eu un rôle important dans l’appel face à la DNCG. L’ancien président a aussi tenté de faire jouer son influence dans le football français pour sauver son club. De là à imaginer un potentiel retour dans l’organigramme ? "Non, pas du tout. C'était plus une blessure personnelle, d'avoir transformé quelque chose qui est unique en Europe et peut-être dans le monde. Ce qui fait, d'ailleurs, que ça a intéressé beaucoup d'Américains. L'important, c'est quand même d'avoir une équipe qui tienne la route et c'est le cas en ce moment, donc j'en suis très heureux."

    5 commentaires
    1. Monark
      Monark - mer 1 Oct 25 à 12 h 31

      Parce que la question se pose? Il a d’autres chats à fouetter avec sa campagne électorale.

    2. janot06
      janot06 - mer 1 Oct 25 à 12 h 35

      Il faut tourner la page, que ce soit pour lui, le club ou pour nous les supporters. Maintenant, s'il veut apporter de l'argent sans contrepartie... une sorte de mécénat.

    3. cavegone
      cavegone - mer 1 Oct 25 à 12 h 37

      Un gripsou comme lui ? Aucune chance qu’il mette ses propres deniers dans la situation actuelle.

      C’est fatiguant cette manie qu’il a à transformer les chiffres à sa guise.
      La vérité c’est qu’après vingt ans de bonne gestion il a complètement vrillé et a mis le club en situation précaire.

      On l’a longtemps cru beaucoup plus intelligent qu’il ne l’est en réalité.
      Pas étonnant qu’il se lance en politique ce menteur mégalomane.

    4. Avatar
      Gune56 - mer 1 Oct 25 à 12 h 41

      850M€ d'actifs mais près de 300M€ de pertes sur les 3 dernières années sous son mandat, des capitaux propres en chute libre et la dette (2 PGE) en montée stratosphérique, sans oublier l'absence totale de vision sportive!
      Il ne manque pas d'air le JMA...

    5. Toitoi
      Toitoi - mer 1 Oct 25 à 12 h 51

      Ça tombe bien...

