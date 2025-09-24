OL : Aulas salue le sauvetage de Kang

Ancien président, Jean-Michel Aulas a particulièrement mal vécu les derniers mois mouvementé de l’OL. L’ancien président salue la sagesse de Michele Kang, qui a su s’entourer des bonnes personnes.

L’OL troisième de Ligue 1 après cinq journées et à égalité avec Monaco et le PSG, qui aurait pu miser dessus il y a encore quelques semaines ? Personne et à raison, puisque le club lyonnais était avant tout amené à concourir en Ligue 2, si ce n’est pire. La faute à la décision de la DNCG le 24 juin dernier et à l’énième oral raté de John Textor. Cette sanction a eu un effet positif, car cela a permis de mettre l’Américain (presque) hors-jeu après trois ans à faire des tours de passe-passe jusqu’à amener l’OL à sa perte.

L’après-Aulas n’a pas eu le succès escompté, au grand dam de l’ancien président, qui s’était vu forcer la main pour vendre suite aux volontés d’IDG Capital et Pathé. "L’OL dans le caniveau à cause de Textor ? Je vous laisse la formule, la responsabilité de la formule, mais la responsabilité de John dans sa gestion, on va dire, multiclubs et surtout sans finance propre, parce que initialement quand il a été choisi par la banque Raine, parce qu’en fait tout a été monté par une banque américaine, a déclaré 'JMA' dans l’After Foot de RMC mardi soir. C’est ça qui n’a jamais été dit par personne. La banque Raine avait trouvé avec John un investisseur qui avait des garanties de 680 millions. Cet investisseur n’est jamais venu et on le connaît puisque c’est lui qui a racheté le club avec lequel mon ami Ferry de Lorient a passé un accord."

"Elle a su s'entourer des bonnes personnes"

Obligé de bricoler et de vendre les bijoux de famille comme l’Arena, qui est retournée dans le giron Aulas, John Textor n’a pas réussi à garder l’OL tout en haut de l’affiche. Bien au contraire, et la situation d’urgence du 24 juin a donc poussé à un changement de présidence avec Michele Kang. La partenaire de l’Américain a quitté son rôle d’actionnaire pour devenir la nouvelle présidente de l’OL. Une nomination salvatrice puisque le club a arraché son maintien dans l’élite suite à un passage réussi en appel devant la DNCG.

Grâce à Kang, mais aussi Ares et certains actionnaires, l’OL a sauvé les meubles comme il le pouvait. "Michele Kang, qui était parmi les premiers investisseurs de John Textor, s’est dit "je ne peux pas laisser cette situation telle qu’elle est", elle avait déjà beaucoup investi dans le foot féminin, et elle a convaincu Arès, qui est l’un des plus grands fonds financiers mondiaux. (…) Elle a accepté de faire ce que John n’avait jamais voulu faire, c’est-à-dire reprendre les gens qui faisaient tourner l’OL avant. Bon, moi, on m’a appelé pour aller convaincre Thierry Sauvage de revenir."

Une aide loin d’être superficielle puisque l’ancien directeur général continue d’œuvre de façon quasi hebdomadaire avec l’OL pour retrouver une certaine sérénité financière.