John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
John Textor avec son chapeau de cowboy lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ballon d'Or : John Textor de retour en France... pour Botafogo

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Président d'Eagle Football Holding, John Textor était présent à la cérémonie du Ballon d'Or lundi. Botafogo concourait au titre de meilleur club.

    Son arrivée n'est pas passée inaperçue sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet. En même temps qu'était donné le coup d'envoi du match OM - PSG, John Textor faisait son apparition à la cérémonie du Ballon d'Or lundi. Un retour en France pour l'homme d'affaires qui a quitté ses fonctions au sein du Eagle Football Group cet été.

    Mais il reste officiellement le patron de la holding Eagle Football, même si son travail se concentre désormais uniquement sur Botafogo et que des contentieux existent avec les actionnaires. Alors, en ce début de semaine, il a assisté à la consécration d'Ousmane Dembélé dans la capitale française. Pourquoi était-il présent à Paris ?

    Botafogo nommé pour son succès en Copa Libertadores

    Tout simplement car le représentant de Rio de Janeiro était en lice pour le titre de meilleur club, aux côtés du Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelone et Liverpool. Seule formation non-européenne en course, elle se voyait félicitée pour sa victoire en championnat et en Copa Libertadores en 2024.

    Mais c'est bien le champion d'Europe qui a glané cette récompense, assez logiquement au vu de sa saison. Quant à John Textor, il peut à présent se reconcentrer sur Botafogo, qui jouera dans la nuit de mercredi à jeudi au Grêmio.

    2 commentaires
    1. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - mar 23 Sep 25 à 12 h 29

      Pas de Libertadores cette année (éliminés très tôt) et pas de championnat non plus (à 12 points de Flamengo).
      C'est dur en ce moment Johnny ? Et ces comptes, on en est où ?
      Il faut rendre l'argent maintenant, on arrête de jouer.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 23 Sep 25 à 12 h 40

      Il a un sacré culot de se pointer ainsi en france.
      Il a réussi une saison a botafogo , avec l'argent de l'OL.
      Mais maintenant c'est la gueule de bois après la fête .
      Il a vendu les 4 meilleurs joueurs sans les remplacer aussi bien , et les supporter commencent à dechanter gravement .
      La lune de miel est terminée et ses mic mac le conduisent inévitablement à l'échec , il est totalement incompétent en matière de gestion.
      Avec son pote grec ils vont essayer de naviguer encore en eaux troubles ...

      Le souci c'est qu'il a tapé dans les caisses de l'OL et on ne reverra jamais l'argent ...

      Signaler

