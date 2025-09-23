Ballon d'Or : John Textor de retour en France... pour Botafogo

Président d'Eagle Football Holding, John Textor était présent à la cérémonie du Ballon d'Or lundi. Botafogo concourait au titre de meilleur club.

Son arrivée n'est pas passée inaperçue sur le tapis rouge du Théâtre du Châtelet. En même temps qu'était donné le coup d'envoi du match OM - PSG, John Textor faisait son apparition à la cérémonie du Ballon d'Or lundi. Un retour en France pour l'homme d'affaires qui a quitté ses fonctions au sein du Eagle Football Group cet été.

Mais il reste officiellement le patron de la holding Eagle Football, même si son travail se concentre désormais uniquement sur Botafogo et que des contentieux existent avec les actionnaires. Alors, en ce début de semaine, il a assisté à la consécration d'Ousmane Dembélé dans la capitale française. Pourquoi était-il présent à Paris ?

Botafogo nommé pour son succès en Copa Libertadores

Tout simplement car le représentant de Rio de Janeiro était en lice pour le titre de meilleur club, aux côtés du Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelone et Liverpool. Seule formation non-européenne en course, elle se voyait félicitée pour sa victoire en championnat et en Copa Libertadores en 2024.

Mais c'est bien le champion d'Europe qui a glané cette récompense, assez logiquement au vu de sa saison. Quant à John Textor, il peut à présent se reconcentrer sur Botafogo, qui jouera dans la nuit de mercredi à jeudi au Grêmio.