La demande de John Textor n'était visiblement pas fondée. La Haute Cour britannique a tranché une première fois en faveur d'Iconic Sports dans le litige qui l'oppose à l'homme d'affaires américain.

Attaque et contre-attaque. Comme nous l'expliquions dans cet article paru en juillet dernier, Iconic Sports (IC) et John Textor sont actuellement en pleine bataille juridique. Le premier, une société d'acquisition ayant tenté, sans succès, de fusionner avec Eagle Football Holdings (EFH), reproche au second de ne pas lui rembourser son investissement dans sa filiale dans le cadre du rachat de l’OL.

Iconic Sports réclame ainsi près de 80 millions d'euros à l'Américain, qui ne veut pas se laisser faire. Selon l'homme d'affaires, il a été induit en erreur pour signer l'accord d'option de vente qui permettait à IC de récupérer sa mise, plus des intérêts, si la fusion n'avait pas lieu avant avril 2023. Il n'aurait pas eu connaissance des liens entre Iconic et le milliardaire russe Mikhaïl Fridman, sanctionné en outre-Manche. Ce qui, d'après lui, aurait entravé le financement nécessaire à la réalisation de l'opération.

Iconic attend maintenant plus de 85 millions d'euros

Tout ce beau monde avait donc rendez-vous devant la justice britannique. Et comme l'explique Bloomberg, c'est le patron d'EFH qui a perdu la première bataille. En effet, la Haute Cour a estimé, au cours d'une audience préliminaire, que la demande du natif du Missouri de bloquer la réclamation de son ancien partenaire n'était pas fondée. Cette première bataille au Royaume-Uni ouvre donc la voie à de nouvelles échéances dans le cadre du litige.

Dans un communiqué, le magnat de 60 ans a affirmé qu'il avait l'intention de faire appel du jugement. Pour son opposant, cette décision "confirme sans équivoque que John Textor a sciemment violé ses engagements contractuels". IC a désormais l'intention de "récupérer les fonds qui lui sont dus et utilisera tous les moyens à sa disposition, dans toutes les juridictions, pour y parvenir." Le montant s'élèverait à présent à 85,6 millions d'euros.