Les supporters de l'OL encadrés à Nice

Samedi, 600 supporters de l'Olympique lyonnais sont autorisés à se déplacer à Nice. Un voyage qui se fera sous escorte et sous surveillance.

Il ne s'agit pas du plus long déplacement pour les supporters rhodaniens, mais la vigilance est visiblement de mise avant le Nice - OL de samedi (17 heures). En effet, un peu plus de 24 heures avant le duel entre les deux formations comptant pour la 8e journée de Ligue 1, la préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté.

Celui-ci restreint la mobilité des fans de l'OL. Les quelque 600 Lyonnais qui feront le voyage jusqu'à la capitale de la Côte d'Azur devront impérativement prendre les cars depuis le Rhône. Au péage de Capitou, dans le Var, le convoi sera pris en charge par une escorte policière. Elle les conduira au stade de l'Allianz Riviera. Le retour se fera dans les mêmes conditions.

Le bus des fans niçois caillassé à Lyon en 2024

Logiquement au vu de cette annonce, et comme le veut désormais la "tradition", il leur sera interdit de circuler, de samedi 10 heures à minuit, aux abords de l'enceinte sportive niçoise, ainsi que dans un large secteur de la ville. Un document paraphé ce vendredi 17 octobre, par ailleurs.

Pour justifier ce dispositif, les autorités mettent par exemple en avant le caillassage du bus des spectateurs maralpins au retour de Lyon en février 2024. Mais il est surtout mentionné le "caractère répété d'évènements de nature à troubler l'ordre public", à la fois lors des affiches entre ses deux équipes, et lors des déplacements des supports de l'OL.