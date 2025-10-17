L'OL devra se méfier de "la verticalité" niçoise

Nice traverse une mauvaise période, mais Paulo Fonseca se méfie. L'entraîneur lyonnais craint cette équipe "agressive" au "jeu très vertical".

Selon les bookmakers, l'OL ne sera pas favori à Nice samedi (17 heures). Pourtant, sur le début de saison, on pourrait penser que les hommes de Paulo Fonseca ont inversé la tendance, au détriment d'Aiglons en délicatesse actuellement. Ces derniers restent sur cinq sorties sans victoire et sont présentement douzièmes.

Le fait d'évoluer à l'extérieur a sûrement joué dans l'équilibrage des cotes. Et peut-être que les propos de l'entraîneur rhodanien viendront conforter ceux qui voient un succès niçois. En effet, le technicien lyonnais s'attend visiblement à souffrir. "Je prévois un match difficile. D’abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l’équipe, ils méritent mieux. C’est une formation qui pratique un jeu offensif que j'apprécie, a-t-il clamé. Elle progresse, marque l’adversaire, est très agressive et pratique un jeu très vertical."

Fonseca invaincu contre Haise

Comme son homologue avant lui, Fonseca n'a pas hésité à dresser des lauriers à son futur rival, Franck Haise. "J’aime aussi beaucoup leur coach. Il est pour moi l’un des meilleurs de notre championnat, donc je m’attends à un duel compliqué, comme à chaque fois que je l’ai affronté." Mais pour l'heure, il convient de préciser que le Portugais n'a jamais perdu face au Français en cinq oppositions (trois victoires et deux nuls).