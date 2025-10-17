Actualités
Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
Les joueurs de l’OL vainqueurs à Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

L'OL devra se méfier de "la verticalité" niçoise

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Nice traverse une mauvaise période, mais Paulo Fonseca se méfie. L'entraîneur lyonnais craint cette équipe "agressive" au "jeu très vertical".

    Selon les bookmakers, l'OL ne sera pas favori à Nice samedi (17 heures). Pourtant, sur le début de saison, on pourrait penser que les hommes de Paulo Fonseca ont inversé la tendance, au détriment d'Aiglons en délicatesse actuellement. Ces derniers restent sur cinq sorties sans victoire et sont présentement douzièmes.

    Le fait d'évoluer à l'extérieur a sûrement joué dans l'équilibrage des cotes. Et peut-être que les propos de l'entraîneur rhodanien viendront conforter ceux qui voient un succès niçois. En effet, le technicien lyonnais s'attend visiblement à souffrir. "Je prévois un match difficile. D’abord parce que les résultats ne reflètent pas la qualité de l’équipe, ils méritent mieux. C’est une formation qui pratique un jeu offensif que j'apprécie, a-t-il clamé. Elle progresse, marque l’adversaire, est très agressive et pratique un jeu très vertical."

    Fonseca invaincu contre Haise

    Comme son homologue avant lui, Fonseca n'a pas hésité à dresser des lauriers à son futur rival, Franck Haise. "J’aime aussi beaucoup leur coach. Il est pour moi l’un des meilleurs de notre championnat, donc je m’attends à un duel compliqué, comme à chaque fois que je l’ai affronté." Mais pour l'heure, il convient de préciser que le Portugais n'a jamais perdu face au Français en cinq oppositions (trois victoires et deux nuls).

    1 commentaire
    1. Avatar
      Gonedamien38 - ven 17 Oct 25 à 14 h 28

      Ca va être compliqué samedi, espérons 1 bon résultat, il va falloir réagir
      dommage cette suffisance contre Toulouse et d'avoir bêtement laisser filer 3 points.
      on les tenez, mais a pas pousser pour doubler la mise en 1°, voilà...
      Toulouse a fait 1 bien meilleur 2° mi-temps quand nous on a été poussif et emprunté 
      Mais le coach de Toulouse a fait ses 5 changements dont 2 des la pause, nous 2 a la fin alors qu'on a jouer jeudi en c3....
      Le 2° but il y a rien a dire même si l'arbitre laisse 6 min d'aj au lieu de 4, sans parler de la grosse poussette dans le dos sur fofana avant notre but, sans var bien évidemment...
      Le premier est vraiment 1 but de
      on commence a connaître le staff, frileux, fait pas confiance au remplaçant, pourtant ça met certains titu parfois
      bon enfin 1 tel début de saison, qui lu cru, tout le monde nous envoyé a la cave
      Mais c'est quand même dommage
      A minima 1 nul, mais pas 1 défaite, je suis d'accord, cette équipe fait honte a la france en europe, il ne mérite pas

    Suivez le Live sur Score'n'co
