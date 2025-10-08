Un Nice en délicatesse attend l'OL après la trêve

C'est chez un Nice en quête d'un succès depuis le 13 septembre que se rendra l'OL le 18 octobre prochain. Mais attention à la bête blessée.

La "piqûre de rappel" fera-t-elle effet. Après le revers 2-1 à domicile contre Toulouse dimanche, Moussa Niakhaté appelait l'ensemble du groupe à se remobiliser. Le Sénégalais ne sera pas là pour le constater, mais il faudra travailler dur à Décines durant la trêve internationale. Car dans dix jours, Nice sera au menu de l'OL.

Lors de la 8e journée de Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso iront sur la Côte d'Azur le samedi 18 octobre à 17 heures. Pour l'actuel quatrième du championnat, l'objectif sera de relever la tête après la défaite frustrante. Chez les Aiglons, la situation est bien plus délicate.

Cinq matchs sans victoire pour les Aiglons

Présentement douzièmes, les Azuréens ont raté leur entame de saison, avec seulement deux victoires en onze sorties officielles. Leur compteur est toujours à zéro en Europe, et ils ont déjà chuté devant le Téfécé, Le Havre et Brest. Leur dernier succès remonte au 13 septembre, 1 à 0 face à Nantes.

Ils viennent ainsi d'enchaîner cinq rencontres sans l'emporter, toutes compétitions confondues. "Face à Nice, l'équipe doit pouvoir faire ce qu'il faut, mais attention aux bêtes blessés. En fonction des choix de Franck Haise (l'entraîneur, NDLR), certains joueurs auront des places à prendre. Cet adversaire est en tout cas aujourd'hui à la portée de l'OL", estimait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

Des absents en défense à Nice

Les Maralpins ont en plus des absents, comme les défenseurs Abdelmonem, Ndayishimiye et Moïse Bombito, tous blessés. Le latéral Ali Abdi sera lui suspendu, quant le capitaine, Dante, suit un protocole au jour le jour. Beaucoup d'incertitudes, surtout défensivement, qui pourraient donner confiance aux hommes de Paolo Fonseca.

Cependant, bien qu'en difficulté, son futur opposant vient d'obtenir un nul à Monaco (2-2), et ce, en infériorité numérique pendant une heure. Et les Monégasques ont dû s'en remettre à deux penaltys pour revenir. "Ce déplacement sera, je pense, très compliqué, en déduisait notre autre consultant, Enzo Reale. Les Niçois ont besoin de points et chez eux, ils ont intérêt à battre les Lyonnais." Une confrontation déjà très importante pour les deux clubs.