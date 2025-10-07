Actualités
Corentin Tolisso, milieu de l'OL
Corentin Tolisso, milieu de l’OL (crédit : OetL)

OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi

  • par David Hernandez

    • Après la défaite de l'OL contre Toulouse, les joueurs restés à Lyon pour la trêve avaient pu profiter d’un peu de repos. Ils sont attendus ce mardi après-midi pour une reprise de courte durée.

    Du haut de leur trentaine, Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal risquent de se sentir bien seuls au milieu de la classe biberon. Ce mardi après-midi, les joueurs de l’OL sont de retour à l’entraînement, deux jours après la désillusion contre Toulouse. Il ne devrait pas y avoir de séance vidéo pour revenir sur cette contreperformance, tant Paulo Fonseca doit faire avec un groupe restreint. Au moment du coup de sifflet final dimanche, nombreux sont les Lyonnais à avoir switcher du quotidien en club à celui de la sélection. Avec l’épisode Dominik Greif, ils sont finalement treize à avoir quitté la capitale des Gaules ces dernières heures.

    Trois petites séances au programme

    À Décines, une petite dizaine d'éléments vont former le contingent de joueurs disponibles ce mardi après-midi. Ayant pu couper lundi, Descamps, Diarra, Maitland-Niles, Abner, Kluivert, Morton, Tolisso, Ghezzal ou encore Satriano vont reprendre l’entraînement dans une semaine plutôt légère et certainement quelques renforts venus du groupe Pro 2. En effet, comme annoncé par nos soins, Paulo Fonseca ne va pas tirer sur la corde physique avec seulement trois séances entre ce mardi et jeudi matin. Place ensuite à encore un peu de repos avant de remettre le bleu de chauffe en début de semaine prochaine.

    à lire également
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 14:10
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 13:20
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 12:30
    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes 11:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 11:00
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 10:15
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 09:30
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 08:00
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours" 07:30
    Miniature TKYDG 06 10 2025
    Fin de série pour l'OL ! Faut-il s'inquiéter ? 06/10/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi 06/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 06/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 06/10/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : tout roule pour les U19 et U17 06/10/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration 06/10/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    L’OL Lyonnes affrontera bien le PSG au Parc des Princes 06/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL 06/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut