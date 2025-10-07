OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi

Après la défaite de l'OL contre Toulouse, les joueurs restés à Lyon pour la trêve avaient pu profiter d’un peu de repos. Ils sont attendus ce mardi après-midi pour une reprise de courte durée.

Du haut de leur trentaine, Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal risquent de se sentir bien seuls au milieu de la classe biberon. Ce mardi après-midi, les joueurs de l’OL sont de retour à l’entraînement, deux jours après la désillusion contre Toulouse. Il ne devrait pas y avoir de séance vidéo pour revenir sur cette contreperformance, tant Paulo Fonseca doit faire avec un groupe restreint. Au moment du coup de sifflet final dimanche, nombreux sont les Lyonnais à avoir switcher du quotidien en club à celui de la sélection. Avec l’épisode Dominik Greif, ils sont finalement treize à avoir quitté la capitale des Gaules ces dernières heures.

Trois petites séances au programme

À Décines, une petite dizaine d'éléments vont former le contingent de joueurs disponibles ce mardi après-midi. Ayant pu couper lundi, Descamps, Diarra, Maitland-Niles, Abner, Kluivert, Morton, Tolisso, Ghezzal ou encore Satriano vont reprendre l’entraînement dans une semaine plutôt légère et certainement quelques renforts venus du groupe Pro 2. En effet, comme annoncé par nos soins, Paulo Fonseca ne va pas tirer sur la corde physique avec seulement trois séances entre ce mardi et jeudi matin. Place ensuite à encore un peu de repos avant de remettre le bleu de chauffe en début de semaine prochaine.