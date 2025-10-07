Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze

  • par David Hernandez

    • Intouchable quand elle évoluait à onze contre onze, la formation de l’OL a mis fin à cette série dimanche. Le csc de Clinton Mata est le premier but en 611 minutes disputées avec onze joueurs lyonnais sur la pelouse.

    Ils auraient certainement aimé que les différentes séries s’étirent encore un. Seulement, le match et la défaite (1-2) contre Toulouse auront peut-être un effet positif sur les têtes lyonnaises. Depuis le début de la saison, la solidité défensive de l’OL est mise en avant et à raison. Toutefois, cela devenait un sujet presque trop récurrent et à force de ne pas encaisser de but, la pression de ce premier pas de travers logiquement attendue. Cela a-t-il joué dans les têtes des joueurs ? Moussa Niakhaté a assuré que non après la défaite contre Toulouse (1-2), sachant que "la série allait prendre fin un jour à l’autre". Le scénario de la rencontre a rendu la fin de cette série encore plus cruelle, mais a probablement enlevé un poids aux joueurs de Paulo Fonseca.

    Seulement quinze minutes en infériorité numérique

    Quoi qu’il en soit, cette deuxième défaite de la saison en Ligue 1 a eu pour conséquence de mettre un terme à l’invincibilité de l’OL quand il évoluait à onze joueurs de champ. Depuis le début de la saison, la formation rhodanienne avait cette particularité de n’avoir encore jamais encaissé de buts quand elle n’était pas en infériorité numérique. Cela revenait à 611 minutes (hors temps additionnel) sur 630 possibles. Les trois buts encaissés à Rennes l’avaient été après l’exclusion de Tyler Morton à la 75e, de quoi donner une certaine excuse à cette époque-là. Dimanche, face Toulouse, il n’en avait aucune puisque l’OL était bien à onze. De quoi relancer la question de la suffisance affichée par les Lyonnais.

    à lire également
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 15:50
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 15:00
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 14:10
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 13:20
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 12:30
    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes 11:45
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 11:00
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 09:30
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 08:45
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 08:00
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours" 07:30
    Miniature TKYDG 06 10 2025
    Fin de série pour l'OL ! Faut-il s'inquiéter ? 06/10/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi 06/10/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 06/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 06/10/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : tout roule pour les U19 et U17 06/10/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration 06/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut