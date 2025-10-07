Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze

Intouchable quand elle évoluait à onze contre onze, la formation de l’OL a mis fin à cette série dimanche. Le csc de Clinton Mata est le premier but en 611 minutes disputées avec onze joueurs lyonnais sur la pelouse.

Ils auraient certainement aimé que les différentes séries s’étirent encore un. Seulement, le match et la défaite (1-2) contre Toulouse auront peut-être un effet positif sur les têtes lyonnaises. Depuis le début de la saison, la solidité défensive de l’OL est mise en avant et à raison. Toutefois, cela devenait un sujet presque trop récurrent et à force de ne pas encaisser de but, la pression de ce premier pas de travers logiquement attendue. Cela a-t-il joué dans les têtes des joueurs ? Moussa Niakhaté a assuré que non après la défaite contre Toulouse (1-2), sachant que "la série allait prendre fin un jour à l’autre". Le scénario de la rencontre a rendu la fin de cette série encore plus cruelle, mais a probablement enlevé un poids aux joueurs de Paulo Fonseca.

Seulement quinze minutes en infériorité numérique

Quoi qu’il en soit, cette deuxième défaite de la saison en Ligue 1 a eu pour conséquence de mettre un terme à l’invincibilité de l’OL quand il évoluait à onze joueurs de champ. Depuis le début de la saison, la formation rhodanienne avait cette particularité de n’avoir encore jamais encaissé de buts quand elle n’était pas en infériorité numérique. Cela revenait à 611 minutes (hors temps additionnel) sur 630 possibles. Les trois buts encaissés à Rennes l’avaient été après l’exclusion de Tyler Morton à la 75e, de quoi donner une certaine excuse à cette époque-là. Dimanche, face Toulouse, il n’en avait aucune puisque l’OL était bien à onze. De quoi relancer la question de la suffisance affichée par les Lyonnais.