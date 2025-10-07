En plus de son rôle d’entraîneur de la réserve de l’OL, Gueïda Fofana suit en parallèle la formation de la FFF pour obtenir son BEPF. Actuellement à Clairefontaine, le coach lyonnais a pu échanger avec Didier Deschamps et le staff de l’équipe de France.

Que ce soit chez les A ou même avec les Espoirs, l’OL n’est malheureusement pas représenté en équipe de France durant cette trêve internationale. Toutefois, il y a bien un peu du club lyonnais du côté de Clairefontaine. Pendant que les joueurs de Didier Deschamps et Gérald Baticle préparent leurs oppositions de l’automne, la promotion 2025-2026 de la formation du BEPF a également posé ses valises dans les Yvelines. Au sein de ce contingent d’entraîneurs se retrouve Gueïda Fofana.

Une heure d'échange sur l'évolution du jeu

Sans match de National 3 le week-end qui arrive, l’actuel coach de la réserve lyonnaise peut donc se concentrer sur sa formation, même si cela lui fait logiquement manquer des sessions d’entraînements à Décines. Présent à Clairefontaine depuis quelques heures, Gueïda Fofana ainsi que les autres techniciens retenus pour passer leur BEFP cette saison ont eu l’agréable surprise de voir Didier Deschamps débarquer dans le bâtiment administratif de Clairefontaine. Accompagné de son staff technique, le sélectionneur des Bleus a pu échanger pendant une grosse heure au sujet de l’évolution du jeu.