Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi

En plus de Moïse Bombito grièvement blessé lors du derby contre Monaco, Nice devra se passer de son piston gauche Ali Abdi. Exclu dimanche, le Tunisien manquera a minima la réception de l’OL, samedi 18 octobre.

Il y a encore deux semaines pour se remettre la tête à l’endroit, mais Paulo Fonseca aurait certainement voulu que l’OL enchaine après sa désillusion dominicale. Il faudra faire preuve de patience avec cette trêve internationale, mais cela va probablement permettre au coach portugais de pointer les manquements observés contre Toulouse afin de ne pas les reproduire le 15 octobre face à Nice. Le déplacement sur la Côte d’Azur n’est jamais simple, encore plus face à une équipe qui a du mal à trouver son rythme de croisière. Attention à la bête blessée, comme le dirait notre consultant Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones".

Du bricolage en défense

De blessures, il en est largement question dans les rangs des Aiglons avec la dernière nouvelle concernant Moïse Bombito. Le défenseur canadien souffre d’une fracture du tibia et sera logiquement absent contre l’OL. En attendant de savoir si Dante a des chances de postuler après la trêve internationale, Franck Haise va devoir bricoler en défense. En plus de Bombito, le coach niçois devra faire sans Ali Abdi. Piston gauche contre Monaco dimanche, le Tunisien a vu rouge dès la 34e minute et loupera a minima un match de suspension, en attendant la décision de la commission de discipline mercredi soir.