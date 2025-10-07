2 commentaires
  1. Avatar
    BadGone91 - mar 7 Oct 25 à 13 h 56

    Arsenal a vécu une saison très riche, maintenant, un peu comme le PSG, elles en payent le prix.

    L'OL est encore en rodage avec beaucoup de mouvement pendant le mercato. Sans compter un esprit de vengeance et de "se tester" face aux championnes en titre.

  2. dede74
    dede74 - mar 7 Oct 25 à 14 h 00

    Et pourquoi pas un exploit avec une passe dé, de :
    https://www.youtube.com/shorts/X1Oe6IcHt8Y
    sur la tête de Wendie !

