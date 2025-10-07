d'heure en heure
- Juni38 Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration"Malick Fofana a le potentiel pour incarner ce rôle de “joueur frisson”, celui capable de faire basculer un match sur un geste, une accélération. Autour de lui, il faut des…
- Juni38 Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours"quand l'exemple vient du plus haut de l'état ... Ils veulent quoi les partis en ce moment , placer l'un des leur comme premier ministre afin qu'ensuite il place ses…
- Juni38 Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"je demande une dissolution de l'assemblée ... Eagle , et l'élection d'une nouvelle direction... non , bruno lemaire ne sera pas repris .
- undeuxtrois Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours"Je ne les vois pas du tout faire du Lopez ou du Textor. Ils ont repris le club, et ont gonflé le budget de 20 à 130m, avec 60m€ injectés…
- BadGone91 Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"Oui quelques trucs positifs histoire de redorer son image. Je reste persuadé que son objectif n'a jamais été sportif, ou alors à la marge, mais qu'il visait plutôt à faire…
- dede74 Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ?Et pourquoi pas un exploit avec une passe dé, de : https://www.youtube.com/shorts/X1Oe6IcHt8Y sur la tête de Wendie !
- BadGone91 Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ?Arsenal a vécu une saison très riche, maintenant, un peu comme le PSG, elles en payent le prix. L'OL est encore en rodage avec beaucoup de mouvement pendant le mercato.…
- Outlander Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"Il a quand même dans son bilan catastrophique quelques trucs positifs... Fonseca, Fofana, Tessman, Perri... Mais le mec n'a jamais rien pigé à la gestion d'un grand club européen. Il…
- JUNi DU 36 Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardiEspérons que ce sera à tour de rôle d'avoir 2 matchs par mois, la je vois que c'est le PSG qui commence....
- isabielle Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours"@ aux 2 juni... C'est effectivement le "rôle majeur" que se sont attribué TOUS ces personnages publics depuis très très longtemps... chef d'œuvre de la "gauche caviar" qui a bien…
- JUNi DU 36 Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours"On les voit plus souvent dans les AG ou les repas de Noël que sur le terrain. Isabielle c'est bien pour ça que Ada en parle, elle est consciente que…
- isabielle Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours"L'objectif majeur de JMA c'était le statut pro de toutes les joueuses, avec la protection sociale + maternité et protection contractuelle.... qui échoppe encore du côté des instances et des…
- orangecj85 Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustrationOui, tout à fait le collectif et ces beaux mouvements doivent être la voie à suivre pour exister offensivement. C’est d’ailleurs ce qui a longtemps fait la force de certaines…
- brad Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"Est ce que Lecornu peut venir a son aide ? 🤔
