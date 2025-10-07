Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Quelques mois après avoir été mis de côté à l’OL, John Textor voit la pression s’accentuer à Botafogo. Face aux rumeurs d’une mise à l’écart de Botafogo, le patron d’Eagle Football ne compte pas lâcher la barre. 

    Cela ne fait que trois mois et pourtant, l’impression que l’épisode John Textor est un lointain souvenir à Décines. Néanmoins, l’homme d’affaires américain reste encore le patron d’Eagle Football Holdings et donc à la tête de la holding qui détient l’OL. Seulement, avec le choix de mettre Michele Kang à la présidence du club lyonnais, mais aussi d’Eagle Football Group, la volonté a été de limiter au maximum l’influence de Textor. Cela a plutôt bien fonctionné, car l’Américain n’a plus remis les pieds dans la capitale des Gaules et s’occupe avant tout de Botafogo. Or, tout ne se passe pas comme prévu à Rio de Janeiro, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Dans le dur sportivement, le club carioca doit faire avec les différentes batailles qui se jouent entre John Textor et certains (ex) partenaires comme Iconic Sports ou même Ares.

    "Nous avons du linge sale à laver"

    La question de son maintien à la tête de Botafogo revient souvent ces dernières semaines, mais lundi, des informations ont fait état d’un possible renversement de présidence avec de potentiels candidats à la succession de l’Américain. Afin de tenter de garder le contrôle, John Textor a choisi de sortir du silence dans les colonnes de GloboEsporte"Cette information ne repose sur rien. Il n'y a aucun moyen d'avoir une réunion Eagle sans ma présence (...) Il y aura bientôt des changements au sein de ce groupe, mais je resterai. J'ai dit que je voulais mourir dans ce club et je mourrai à Botafogo. Nous avons du linge sale à laver, comme une famille, mais nous surmonterons cette épreuve quoi qu'il arrive." Il semblerait cependant que l’étau serait bien en train de se resserrer sur l’ancien président de l’OL, face à la pression d’Ares notamment.

    OL Académie
    OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mar 7 Oct 25 à 12 h 33

      Il est foutu , je me doutais qu'Arès n'allait pas le lacher et ne pas en rester la .
      Fin de l'aventure pour lui , et de gros ennuis à venir , quelle dégringolade .
      Il a vraiment poussé le bouchon très loin , un kamikase .

      Signaler

