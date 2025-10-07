OL Académie : ça plane aussi pour les Lyonnes

À l’image de leurs homologues masculines, les jeunes joueuses de l’OL Académie ont signé deux victoires ce week-end. La réserve et les U19 continuent de jouer les premières places.

Si la réserve masculine n’avait pas flanché à domicile, cela aurait été un week-end parfait pour l’OL Académie. Chez les garçons, les U19 et les U17 ont fait le travail à l’extérieur et continuent d’occuper les premiers rôles dans cet exercice 2025-2026. Ce constat vaut également pour les jeunes Fenottes, que ce soit pour la réserve ou pour les U19. Comme leurs homologues masculins, elles ont fait carton plein durant le week-end avec deux victoires sans appel à Meyzieu. Sur l’ensemble des deux matchs, treize buts ont été inscrits par les Lyonnaises, preuve de leur domination face à Bordeaux et Dijon. L’honneur revient à la réserve qui a écrasé les Girondines (8-0). Qu’il semble loin le temps où le club au scapulaire jouait les premiers rôles en Première Ligue. Aujourd’hui en D3, la formation bordelaise s’est cassée les dents dans la capitale des Gaules. Porté par un triplé de Camille Marmillot et un doublé d’Émilie Mece, l’OL Lyonnes menait déjà 6-0 à la pause.

Un sans-faute pour les U19

Un match à sens unique qui permet d’effacer la désillusion du nul concédé à Rousset une semaine auparavant. Grâce à ce festival offensif, les Lyonnaises prennent la tête de la poule B, à égalité de points avec l’AS Cannes. Premières de leur poule, les U19 le sont aussi et elles ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Dans cette première phase du championnat national, les Lyonnaises affichent déjà 15 points en cinq matchs et surtout quatre longueurs d’avance sur Dijon, qu’elles ont battu dimanche (5-2) et le FC Metz, futur adversaire. À mi-parcours, on ne voit pas comment l’OL Lyonnes ne sera pas au rendez-vous de la phase Élite à compter de février 2026.