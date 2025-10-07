Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025

Malgré la défaite contre Toulouse dimanche, l’OL signe un début de saison prometteur en Ligue 1. Avec 15 points sur 21 possibles, les Lyonnais affichent cinq unités de plus qu’à la même période la saison passée.

C’est une défaite qui fait mal à la tête et qui ne pourra pas être rapidement effacée. Avec la trêve internationale, les joueurs de l’OL vont devoir attendre un peu avant de montrer que ce revers (1-2) contre Toulouse n’était qu’un accident de parcours. Ce sera aussi l’occasion de montrer que la leçon a été entendue et a bien servi de piqûre de rappel, comme avancé par Moussa Niakhaté, il y a deux jours. Néanmoins, la perte de ces trois points qui tendaient les bras aux Lyonnais a quelque peu mis un coup de frein à la belle dynamique. Tout le monde se doutait bien que l’OL n’allait pas faire un sans-faute pendant toute la saison, mais le scénario de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 a de quoi faire nourrir des regrets.

À un point du leader contre neuf il y a douze mois

Pour certains, cette défaite pas forcément méritée compense la victoire à Lille qui ne l’était pas forcément. Cependant, l’OL pourrait être leader à l’aube de cette deuxième trêve internationale. Il n’est finalement que quatrième derrière le PSG, l’OM et Strasbourg. Mais la formation lyonnaise revient de loin, après un été aux multiples épisodes. La voir avec déjà cinq victoires en sept matchs est déjà une bonne chose. À titre de comparaison, les Lyonnais étaient loin d’être dans la même dynamique il y a un an. Entre la J7 2024-2025 et celle de cette saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso affichent cinq points de plus. Il y a douze mois, ils pointaient à la 8e place, à neuf points du leader. Alors oui, Toulouse a été un accroc pour l’OL dimanche, mais ce début de saison est presque inespéré. Et ce qui est pris n’est plus à prendre.