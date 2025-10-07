Actualités
La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
La joie des joueurs de l’OL contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025

  • par David Hernandez

    • Malgré la défaite contre Toulouse dimanche, l’OL signe un début de saison prometteur en Ligue 1. Avec 15 points sur 21 possibles, les Lyonnais affichent cinq unités de plus qu’à la même période la saison passée.

    C’est une défaite qui fait mal à la tête et qui ne pourra pas être rapidement effacée. Avec la trêve internationale, les joueurs de l’OL vont devoir attendre un peu avant de montrer que ce revers (1-2) contre Toulouse n’était qu’un accident de parcours. Ce sera aussi l’occasion de montrer que la leçon a été entendue et a bien servi de piqûre de rappel, comme avancé par Moussa Niakhaté, il y a deux jours. Néanmoins, la perte de ces trois points qui tendaient les bras aux Lyonnais a quelque peu mis un coup de frein à la belle dynamique. Tout le monde se doutait bien que l’OL n’allait pas faire un sans-faute pendant toute la saison, mais le scénario de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 a de quoi faire nourrir des regrets.

    À un point du leader contre neuf il y a douze mois

    Pour certains, cette défaite pas forcément méritée compense la victoire à Lille qui ne l’était pas forcément. Cependant, l’OL pourrait être leader à l’aube de cette deuxième trêve internationale. Il n’est finalement que quatrième derrière le PSG, l’OM et Strasbourg. Mais la formation lyonnaise revient de loin, après un été aux multiples épisodes. La voir avec déjà cinq victoires en sept matchs est déjà une bonne chose. À titre de comparaison, les Lyonnais étaient loin d’être dans la même dynamique il y a un an. Entre la J7 2024-2025 et celle de cette saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso affichent cinq points de plus. Il y a douze mois, ils pointaient à la 8e place, à neuf points du leader. Alors oui, Toulouse a été un accroc pour l’OL dimanche, mais ce début de saison est presque inespéré. Et ce qui est pris n’est plus à prendre. 

    à lire également
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    Après sept journées, l’OL a cinq points de plus qu’en 2024-2025 11:00
    Chaïm El Djebali lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie 10:15
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Trois joueurs en dédicaces à l’OL Store Lyon centre mercredi 09:30
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection 08:45
    Moïse Bombito avec le Canada
    Avant d’affronter l’OL, Nice perd un nouveau défenseur sur blessure 08:00
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    Hegerberg (OL Lyonnes) : "Être reconnue : un combat de tous les jours" 07:30
    Miniature TKYDG 06 10 2025
    Fin de série pour l'OL ! Faut-il s'inquiéter ? 06/10/25
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    Arsenal - OL Lyonnes diffusé en clair mardi 06/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Toulouse (1-2) : un csc de Mata pour l’égalisation toulousaine 06/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Dominik Greif (OL) a choisi de ne pas se rendre en Slovaquie 06/10/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : tout roule pour les U19 et U17 06/10/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration 06/10/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    L’OL Lyonnes affrontera bien le PSG au Parc des Princes 06/10/25
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL 06/10/25
    TKYDG du 31 mars
    OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale 06/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris 06/10/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos 06/10/25
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long" 06/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut