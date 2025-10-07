Mercato : Chaim El Djebali (ex-OL) rebondit en Tunisie

Écarté de l’OL après une mise à pied en novembre 2024, Chaïm El Djebali a trouvé un club pour rebondir. Le milieu offensif s’est engagé avec Monastir dans le championnat tunisien.

Comme de nombreux joueurs de la génération 2004, il n’a pas connu la trajectoire espérée au sein de son club formateur. S’il avait joué quelques minutes en Ligue 1 en 2023-2024, Chaïm El Djebali n’a pas réussi à surfer sur ses débuts en pros. Bien au contraire, l’aventure à l’OL s’est terminée en eau de boudin. Le club avait prononcé une mise à pied en novembre 2024, au même titre que Florent Sanchez. Personne n’avait officiellement dit le fin mot de l’histoire, mais, à la différence de Sanchez qui avait rapidement rebondi à Orléans, El Djebali avait brillé par son absence et silence depuis.

Un retour au pays pour se refaire une santé

Après une période de chômage forcé, le milieu offensif a enfin réussi à rebondir. Pour se refaire une santé, Chaïm El Djebali a choisi de rentrer au pays, lui l’international tunisien (une sélection). À 21 ans, il s’est engagé pour deux saisons avec l’US Monastir. Le club tunisien est actuellement cinquième du championnat et disputera le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.