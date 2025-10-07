Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Lille. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Trois joueurs en dédicaces à l'OL Store Lyon centre mercredi

  par David Hernandez

    • En cette trêve internationale, les joueurs de l’OL vont aller à la rencontre de leurs supporters. Ce mercredi 8 octobre à 14h, Rachid Ghezzal, Lassine Diarra et Martin Satriano seront en dédicaces du côté de la boutique du club située dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Après la défaite rageante (1-2) face à Toulouse dimanche après-midi, le groupe lyonnais s’est dispatché un peu partout à travers le globe. Avec treize joueurs internationaux, l’OL doit faire avec un effectif réduit à Décines durant cette trêve internationale. Paulo Fonseca espère qu’il n’aura pas de mauvaises surprises venues de différentes sélections et va continuer à travailler avec le reste de son groupe resté à Lyon. Ils ne seront pas nombreux et ont le droit à un programme allégé avec une reprise de l’entraînement ce mardi après-midi, suivie de deux autres séances mercredi et jeudi matin.

    Une heure de dédicaces dans le 2e arrondissement

    Dans cette semaine de travail avant tout axée sur la récupération, certains joueurs iront à la rencontre de leurs supporters. Non pas à l’occasion d’une séance ouverte au public, mais pour une session dédicaces. Ce mercredi 8 octobre, Rachid Ghezzal, Martin Satriano et Lassine Diarra prendront place à l’OL Store Lyon centre dans le 2e arrondissement pour une heure (14h à 15h) de photos et de signatures avec les plus jeunes et moins jeunes supporters. 

    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Greif (OL) fait le point sur sa situation en sélection

