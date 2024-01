OL - Rennes (2-3) : première apparition pour El Djebali et Orban

Gift Orban (OL) face à Baptiste Santamaria et Steve Mandanda (Rennes) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lors de la défaite contre Rennes vendredi (2-3), Chaïm El Djebali et Gift Orban ont fait leurs débuts sous le maillot de l'OL.

Il existe meilleur contexte pour faire ses premiers pas dans une équipe. Vendredi, alors que l'OL courait derrière son retard face au Stade Rennais (2-3), Gift Orban et Chaïm El Djebali ont effectué leurs débuts avec l'Olympique lyonnais. Ils sont respectivement les 583e et 584e footballeurs à porter cette tunique.

Néanmoins, le contexte autour des deux joueurs est bien différent. Arrivé cet hiver de La Gantoise, l'attaquant est attendu comme l'un des dynamiteurs de la deuxième partie de saison rhodanienne. Avec celui d'Alexandre Lacazette, son rendement sur la ligne offensive est fortement souhaité si le club veut espérer se maintenir. Il a misé 12 millions d'euros sur lui*, et malgré son jeune âge (21 ans), il en espère des résultats assez rapidement. Contre Rennes, le Nigérian a montré un visage combatif suite à son entrée en seconde période, mais aussi quelques imprécisions techniques. Il faudra toutefois en voir plus avant de se forger un avis plus précis.

Après El Arouch, voilà El Djebali

Pour le milieu de terrain (19 ans), la donne est différente. Venu de la réserve, il a profité de sa première présence dans le groupe pour faire son apparition dans le monde professionnel. International tunisien (une sélection), il fait partie, comme Mohamed El Arouch par exemple, avec qui il formait la paire chez les jeunes, de la génération 2004. Mais contrairement à ses coéquipiers, il n'a pas pris part à la totalité de l'aventure en Coupe Gambardella en 2022, ayant connu une grave blessure en décembre 2021.

Sa progression a alors été quelque peu freinée, mais cela ne l'a pas empêché de retrouver ses sensations, et même mieux que cela, puisqu'il a donc vécu la joie d'une cape en Ligue 1. Sous contrat jusqu'en 2027, le Gone (il est né à Décines), devrait retrouver l'étage inférieur suite à l'arrivée imminente de Nemanja Matić. Mais il a au moins pu goûter au haut niveau, et vu que potentiellement, la porte n'est pas totalement fermée pour lui.

*Une somme à laquelle pourront s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert.