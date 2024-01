Sauf retournement de situation, Nemanja Matić sera la prochaine recrue lyonnaise. Le milieu Serbe était en tribune pour observer le match entre l'OL et Rennes vendredi (2-3).

Les mauvaises langues diront que la performance lyonnaise en première période n'a pas lui dû inspirer beaucoup de confiance. Vendredi soir, Nemanja Matić se trouvait dans les tribunes du stade de Décines pour assister à la confrontation entre l'OL et Rennes (2-3).

Hasard du calendrier et du mercato, le Serbe voyait s'affronter sur la pelouse sa future équipe, excepté un retournement de situation de dernière minute, et son ex-club, qu'il quitte après un bras de fer. En effet, dans les prochaines heures, le milieu de terrain va officiellement s'engager avec l'Olympique lyonnais pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2026.

Un renfort attendu au milieu

A 35 ans, l'ancien footballeur de Manchester United et de Chelsea, entre autres, devrait coûter moins de trois millions d'euros à la formation rhodanienne. En Bretagne, il avait notamment fait paraître son mal-être, dû principalement aux problèmes de scolarité rencontrés par ses enfants.

Durant la rencontre, Matić s'est installé aux côtés de Dujet Caleta-Car, suspendu pour la partie. Les deux hommes ont pu échanger quelques informations et conseils sur la vie à Lyon. Sur le plan sportif, il est d'ores et déjà très attendu pour amener un plus à l'entrejeu de l'OL qui n'est pas à la fête cette saison, mené par les seuls Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Pierre Sage et son staff manquent de recours fiables dans ce secteur et sa venue, surtout lorsqu'on observe ses prestations rennaises, ne pourra que soulager les deux joueurs.