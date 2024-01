Comme tous les observateurs, Pierre Sage a remarqué l'énorme différence entre les deux mi-temps lyonnaises contre Rennes (2-3). L'entraîneur de l'OL a pointé du doigt plusieurs manques.

Le handicap était trop important à combler. Entré en seconde mi-temps avec trois buts de retard, l'OL partait de trop loin pour espérer remonter l'écart avec Rennes. 45 minutes à l'envers, les autres un peu plus à l'endroit, voilà comment résumer la prestation lyonnaise vendredi (2-3). Forcément, Pierre Sage est apparu désabusé face à la presse après la rencontre.

L'entraîneur rhodanien a énuméré les manques de son 11, et la liste fut longue. "En première période, nous étions trop tendres dans la vitesse de jeu, dans la disponibilité, dans la réaction à la perte de la balle et dans le fait d'attaquer la profondeur. Nous étions trop statiques, a-t-il résumé. Les prises d'initiative étaient pauvres. On voulait jouer, mais pas avec les bons ingrédients. A l'inverse, en deuxième, même si la partie était presque perdue, les joueurs se sont projetés, ont combiné, se proposaient dans le dos de l'adversaire. C'était plus difficile à gérer pour eux."

"Le but nous a fait plonger"

Pourtant, le plan de départ avait été réfléchi tout au long de la semaine. Néanmoins, la réalité s'est heurtée aux limites de l'effectif et des garçons alignés. "Notre idée était de jouer en losange au milieu, d'occuper les espaces afin d'empêcher les Rennais de presser. Cela a eu quelques effets sur les 20 premières minutes, puis le but nous a fait plonger. On visait le dos de leur latéral gauche qui a tendance à venir chercher son vis-à-vis à l'intérieur, mais on a eu du mal à mettre le ballon là-bas, a exposé le coach. Le côté stratégique, c'est une chose, mais le jeu mis en place n'était pas à la hauteur de notre ambition."

Déjà battu au Havre en encaissant trois buts (3-1), l'OL ne parvient pas à sortir de la zone rouge, pire, il pourrait à nouveau être relégable ce week-end. Une contreperformance qui pourrait faire revenir le doute dans les têtes. “Sur le plan comptable, c'est un coup d’arrêt, mais le plus inquiétant, c'est la qualité du jeu produit, mais aussi l’état d’esprit de la première période. On n'a pas vu une formation qui voulait se maintenir, s’imposer à domicile, a regretté Sage. Je m’inclus moi-même là-dedans, ainsi que les remplaçants. On parle beaucoup de ceux qui jouent, mais si les autres ne les mettent pas assez au défi la semaine, l'émulation n'est pas positive. C’est une défaite du groupe.”

"On se doit d’être la formation qu’on a été après la pause"

Les Lyonnais se sont-ils crus sauvés après leurs trois succès consécutifs en décembre ? "Peut-être, mais le rappel à l'ordre est fort et bien intégré, a répondu le technicien de 44 ans. On se doit d’être la formation qu’on a été après la pause. Contre des adversaires de ce calibre-là, si nous ne sommes qu’une pâle version de nous-mêmes, on n'aura aucun argument à opposer. En revanche, si on développe le jeu produit dans le second acte : agresser l'adversaire, prendre l'initiative et être dans une logique de déséquilibre, on pourra rivaliser avec plusieurs équipes du championnat.”

Si motif d'espoir, il doit y avoir, il vient sans aucun doute des changements, qui ont ramené de la vie. Le club rhodanien n'est même pas si loin de glaner un point miraculeux, mais le temps lui a manqué. "Les entrants ont des profils différents. Ils s'engagent dans la profondeur, ils sont dans le déséquilibre. Ils sont plutôt dans une logique d'attaque. Forcément, c'est plus dynamique et c'est le contraste entre nos deux mi-temps, a observé Pierre Sage. Je me retrouvais complétement dans ce qu'on a fait en deuxième, pas en première."

Contre Marseille dimanche 4 février, il faut donc s'attendre à voir un autre 11 démarrer, possiblement avec Gift Orban et Enerst Nuamah. Deux certitudes en tout cas peuvent émerger de ce revers : certains ont perdu gros face aux Bretons, et le chantier reste immense dans l'optique du maintien.