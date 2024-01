OL - Rennes (2-3) : Cherki suffisant, Lacazette exemplaire

OL-Rennes (2-3) au Parc OL. Alexandre Lacazette a inscrit le 2e but de son équipe / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ont symbolisé les visages opposés de l'OL lors de la défaite, vendredi face à Rennes (2-3). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique et Lyonnais.

Le flop : Cherki a tout fait de travers

Après une prestation plutôt ratée, en Coupe de France la semaine dernière, Rayan Cherki se devait de faire mieux pour justifier la confiance de son entraîneur. C'est raté. Pierre Sage avait appelé de ses vœux, mercredi, à la "discipline" à l'endroit de son joueur offensif. Cherki aura fait tout l'inverse. À l'image du premier but rennais, où sa responsabilité est largement engagée. Sa perte de balle à 40 mètres du but d'Anthony Lopes, après une passe quelque peu "nonchalante", a précipité la (re)chute de l’OL, avec ce premier but des Bretons.

La suite a été à l'avenant avec beaucoup de déchet dans son jeu et des coups de pied arrêtés sans danger. Son entraîneur l'a logiquement remplacé par Ernest Nuamah. Le Ghanéen, tout juste de retour de la CAN, a tenté d'apporter de la vitesse et du danger côté droit. Sans grand succès.

Le top : Lacazette, comme à l'accoutumée

Dans le naufrage lyonnais en première période, le capitaine lyonnais a tenté de surnager tant bien que mal. En bon capitaine, Alexandre Lacazette a rameuté les troupes et n'a cessé de les encourager. À plusieurs reprises, il a harangué le public pour tenter de croire à un retour hypothétique. Combatif, investi d'une mission - le maintien -, le "Général" Lacazette a montré l'exemple sur le terrain.

Sur la réduction du score d'Henrique, c'est lui qui lance sur le côté droit Ainsley Maitland-Niles, passeur décisif pour le Brésilien. C'est encore lui, à la 78e minute, qui permet à son équipe de garder l'espoir d'un résultat positif. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club (170 buts), derrière la légende Fleury Di Nallo (222), s'est arraché pour contrôler le ballon aérien dans la surface de réparation et ajuster Steve Mandanda d'un tir croisé. Son 9e but en Ligue 1 cette saison n'aura cependant pas permis à l'OL de récolter un précieux point.