Aligné en défense centrale aux côtés de Lovren et Adryelson, Nicolas Tagliafico a été solide pour cette première. Retrouvez le top et le flop de ce Bergerac - OL (1-2) de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Nicolas Tagliafico

Il y a deux semaines, Pierre Sage avait avoué que sa volonté de voir Nicolas Tagliafico se recentrer au milieu de terrain sur certaines phases à Pontarlier avait surpris l’Argentin. L’entraîneur de l'OL est vite passé à autre chose, mais ça ne l’a pas empêché d’avoir une nouvelle idée. Après le 4-2-3-1 raté au Havre, Sage est revenu à du classique avec une défense à cinq. Mais plutôt que de mettre Mata dans l’axe et Kumbedi à droite, le technicien a préféré jouer la carte de l’expérience avec l’Angolais couloir droit et Tagliafico dans l’axe. Pour cette première, le champion du monde n’a pas eu à rougir.

Alors oui, ce n’est qu’une équipe de National 2, mais il ne s’est pas laissé surprendre par sa nouvelle fonction. Solide dans les duels, il a souvent eu le pied ou une partie du corps pour contrer les velléités bergeracoises. Avec 6 récupérations en première période, il a été le plus efficace côté OL en première mi-temps. Forcément moins porté vers l’avant, on l’a pourtant vu effectuer un dépassement de fonction par moment. Mais avec un Henrique en difficulté à ses côtés, il a surtout cherché la couverture. Son intervention dans le temps additionnel ne va pas dans le sens du fair-play, mais elle s’imposait et a empêché une grosse occasion.

Le flop : Cherki doit devenir plus tueur

Individuellement, Henrique aurait mérité de se retrouver dans cette catégorie. Seulement, après la défaite contre Le Havre, Cherki avait appelé tout le collectif lyonnais à être plus méchant offensivement et défensivement. Malheureusement, il n’a pas allié les actes aux paroles ce vendredi soir à Limoges. Positionné aux avants postes avec Alexandre Lacazette et Malick Fofana en première mi-temps, il a occupé une position plus axiale dans un rôle de second attaquant avec l’entrée d’Ainsley Maitland-Niles. Alors oui, il est impliqué dans les deux buts de l’OL en lançant dans le bon tempo son capitaine sur le premier puis en tirant le coup-franc sur le deuxième.

Mais ce qui restera à l’issue des 90 minutes de l’international Espoirs, c’est cette absence de tranchant, cette envie de tuer le match et mettre fin aux rêves bergeracois. Après un festival individuel, il a envoyé sa frappe dans le ciel de Limoges, certes pas aidé par le terrain. Mais à la 88e minute, l’état du terrain n’a pas été une excuse en voyant Cherki, parfaitement décalé par Fofana, buter sur Laborde-Turon. Un face-à-face qui aurait scellé la qualification de l’OL et obliger la formation rhodanienne de terminer ce match avec la boule au ventre…