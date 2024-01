Coupe de France : l’OL a laissé la recette à Bergerac

Alexandre Lacazette lors de Bergerac – OL (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Comme il l’avait déjà fait à Pontarlier, l’OL n’a pas réfléchi bien longtemps pour prendre sa décision. L’intégralité de la recette a été laissée à Bergerac vendredi soir.

Vendredi soir, Bergerac a joué avec ses moyens et n’a pas été loin de pouvoir s’offrir un exploit en 16es de finale de la Coupe de France. Ayant poussé l’OL dans ses retranchements avec un bloc compact, mais aussi une volonté de jouer, le club du Périgord a fait honneur à la magie de la Coupe de France et sort la tête haute (1-2). Il faut désormais se reconcentrer sur le quotidien qu’est le championnat de National 2 avec un maintien à assurer, mais au niveau des finances, ce parcours va faire du bien au Bergerac Périgord FC. D’autant plus que l’OL risque d’aider le BPFC avec son geste d’après-match.

Un coup de pouce bienvenu dans le Périgord

Comme face à Pontarlier au tour précédent, Laurent Prud’homme a confirmé laisser l’intégralité de la recette. Le geste de l’OL via son directeur général, présent en Haute-Vienne avec David Friio, a été salué par le président du BPFC, Christophe Fauvel. "L’OL s’est comporté comme un grand club, qui n’était pas obligé d’agir ainsi. Cela va nous aider grandement pour nos finances. C’est un club que j’ai toujours suivi, et on a vécu une grande soirée."

L’OL a gagné sur le terrain, ce qu’il était venu chercher, et Bergerac en dehors. Finalement, cette soirée a été une réussite pour tout le monde et ce n’est pas plus mal comme ça.