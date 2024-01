Vainqueur logique de son 32e de finale de Coupe de France, l’OL a respecté l’une des traditions de la compétition. Le 15e de Ligue 1 a laissé la recette intégrale du match au CA Pontarlier.

Le club a beau être passé entre des mains américaines, certaines traditions françaises continuent de prospérer à l’OL. Dimanche, la formation lyonnaise est allé s’imposer 3-0 à Besançon contre le CA Pontarlier et verra les 16es de finale de la Coupe de France. Ayant fait respecter la hiérarchie contre la formation de National 3, les joueurs de Pierre Sage ont su éviter le piège de la reprise et de ces matchs contre des clubs amateurs qui sont tout sauf une formalité. A Léo Lagrange, les Lyonnais ont appuyé là où ça faisait mal aux moments où il le fallait. Juste avant la pause grâce à Rayan Cherki et juste après le retour des vestiaires avec des buts d’Ainsley Maitland-Niles et Alexandre Lacazette.

Ayant "respecté" le CAP selon les dires de Jean-Luc Courtet, l’OL a aussi respecté la tradition qui veut que les clubs de Ligue 1 notamment laissent leur part de la recette octroyée par la FFF à leur adversaire. Surtout si ces derniers évoluent en division amateur. Présent à Besançon, John Textor a régalé les supporters lyonnais avant la rencontre, descendant notamment une bière, mais il s’est aussi montré grand seigneur au coup de sifflet final. Comme l’a avancé Laurent Prud’homme sur son compte X (anciennement Twitter), l’OL a choisi de laisser l’entièreté de la recette liée à ce match des 32es de finale au CA Pontarlier. Si le chiffre n’a pas été communiqué, cela reste forcément une bonne nouvelle pour le club doubien qui a dû gérer des dépenses supplémentaires en délocalisant le match à Besançon.