Après la pause des fêtes de fin d’année, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi 8 janvier. Au programme, la victoire de l’OL contre Pontarlier, mais aussi le mercato qui rythme l’actualité lyonnaise.

Comme l’OL durant le week-end, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" fait sa rentrée ce lundi à partir de 19h. Après les festivités de fin d’année, retour sur le plateau pour Razik Brikh et Nicolas Puydebois pour cette première de l’année 2024. Une première qui ne sera pas de tout repos parce que l’actualité lyonnaise est riche en ce début janvier et comme toujours votre avis nous intéresse. Dans la première partie de l’émission, le débat tournera logiquement autour de la victoire de l’OL contre le CA Pontarlier dimanche (0-3). Dans ces matchs pièges en retour de trêve et contre une formation inférieure, l’essentiel est-il avant tout la qualification plus que le contenu ? À Besançon, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont d’abord heurtés au bloc compact doubien avant de faire sauter le verrou quelques secondes avant de rentrer aux vestiaires.

Dans cette victoire, la position de Pierre Sage est une nouvelle fois conforté. Maintenu durant la trêve, l’entraîneur intérimaire en est désormais à quatre victoires de suite, le tout sans prendre du but, une première depuis 2017. Est-ce que Sage a trouvé la bonne formule ou est-il encore trop tôt pour le dire ? Le voir s’entourer de personnes de confiance comme adjoints (Alioui, Della Santa) vous rassure ? Enfin, le dernier thème tournera autour de ce qui rythme le mois de janvier : le mercato. Deux arrivées ont été officialisées, deux départs également, bientôt trois avec Rémy Riou. Faut-il tout changer lors du mercato hivernal, quelles sont les priorités ? Quels postes ? Quels profils ?

