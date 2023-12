Entre Sage et l’OL, l’aventure va continuer

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant réussi à redresser la barre de la formation lyonnaise, Pierre Sage va continuer jusqu’à la fin de la saison avec l’OL, selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais. L’entraîneur devrait également pouvoir intégrer de nouvelles personnes dans son staff.

Sauf retournement incroyable de situation, il sera bien présent à la reprise de l’entraînement début janvier. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Pierre Sage va bel et bien terminer la saison sur le banc de l’OL. Initialement venu faire la transition entre Fabio Grosso et le nouveau coach choisi par David Friio et John Textor, l’entraîneur intérimaire va finalement s’offrir une mission sur plusieurs mois. Le patron américain, qui a choisi Pierre Sage, a apprécié le travail effectué par le natif de Lons-le-Saunier depuis sa prise de fonction express le 30 novembre dernier. Dans l’esprit de Textor, Pierre Sage représente la meilleure solution à l’instant T afin de permettre à l’OL de définitivement redresser la barre jusqu’à la fin de la saison et ainsi assurer le maintien du club lyonnais dans l’élite.

Une ou deux personnes intégrées à son staff ?

Vainqueur de trois des cinq matchs qu’il a dirigés jusqu’à la trêve, Pierre Sage a convaincu la direction lyonnaise de miser sur lui grâce notamment à un état d’esprit retrouvé sur le terrain. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont eu de cesse de répéter les bienfaits de l’arrivée de l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star à la tête de la formation lyonnaise et ça a forcément pesé dans la balance. Choisi pour coacher l’OL jusqu’à la fin de la saison, Pierre Sage pourrait intégrer de nouvelles personnes dans son staff technique, en raison notamment de l’épineux dossier Jérémie Bréchet censé devoir coacher une équipe de l’Académie pour son BEFF, afin de réunir toutes les conditions pour sauver le club de la relégation.

Avec Razik Brikh