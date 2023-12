OL : Grosso avait mis les joueurs face à leurs responsabilités lundi

Sentant le vent tourner en sa défaveur, Fabio Grosso avait mis les joueurs face à leurs responsabilités et les avait sonnés d’aller voir John Textor s’ils pensaient qu’il n’était pas l’homme de la situation pour redresser l’OL.

Il n’aura tenu que sept matchs. Le bilan est maigre à l’heure de faire le bilan de Fabio Grosso à la tête de l’OL. Avec seulement cinq points pris sur 21 possibles, l’entraîneur italien n’a pas réussi à redresser la barre, bien qu’il ait réussi à faire obtenir sa première victoire de la saison au club lyonnais. Cependant, entre une situation peu enviable à l’intérieur du club et du vestiaire, des choix tactiques surprenants, le destin de Fabio Grosso ne tenait qu’à un fil qui a été coupé jeudi matin. Depuis dimanche et la défaite (0-2) contre Lille, le vent avait tourné en défaveur du technicien. Ce dernier semblait l’avoir senti en étant mis au courant d’une réunion à venir avec John Textor.

"Allez dire à Textor de me virer"

Quand les joueurs de l’OL auraient pu bénéficier d’un jour de repos après le septième revers de la saison, ils étaient finalement déjà de retour à l’entraînement dès le lundi. Une séance qui a été le théâtre d’une franche mise au point de Fabio Grosso avec son groupe d’après les informations collectées par L’Équipe. Forcément dans le viseur après de nouveaux choix ayant fait parler, l’Italien a malgré tout voulu mettre ses joueurs au pied du mur dans une situation qui devenait invivable. "Si vous pensez que c'est moi, allez voir Textor et dites-lui de me virer, mais il faut avoir les couilles de me le dire en face, avant, aurait-il dit à ses troupes, deux jours avant de se voir montrer la porte. Moi, je pense que c'est notre faute commune, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant."

L’unité collective qui était ressortie des incidents à Marseille était donc bien bancale et la réalité d’avant l’OM avec certains joueurs goutant peu aux méthodes de Grosso est revenue de plus belle.