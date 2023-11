OL - Lille (0-2) : Grosso justifie ses différents coaching

Avec de nouveau un triple changement à la pause, Fabio Grosso a encore bouleversé son équipe face à Lille. L’entraîneur de l’OL a tenu à justifier ses différents choix en cours de match.

À force de faire autant d’ajustements après seulement 45 minutes, cela ne ressemble plus vraiment à des choix tactiques, mais plutôt à une volonté d’effacer des décisions contre-productives dès le coup d’envoi. En poste depuis sept matchs, Fabio Grosso s’est fait une spécialité de pratiquement tout changer à la mi-temps. Dimanche soir, face à Lille (0-2), l’entraîneur de l’OL a réalisé un nouveau triple changement au retour des vestiaires avec les entrées de Mama Baldé, Rayan Cherki et Paul Akouokou. En faisant notamment sortir Alexandre Lacazette dès la pause, Grosso a surpris les supporters, même s’il s’est défendu sur ces premiers choix. "En deuxième mi-temps, on devait mettre un peu plus d’intensité, de courses. On s’est créé des belles occasions, les joueurs qui sont entrés l’ont bien fait, malheureusement, on a raté des buts faciles et c’est dommage."

Mené 0-2, l’OL se devait d’être un peu plus offensif qu’en première mi-temps et les 15 premières minutes du deuxième acte ont plutôt donné raison à Grosso. Certes aidés par des erreurs lilloises, la formation lyonnaise a eu les munitions pour recoller au score, mais les a gâchées. Et puis, l’entraîneur a choisi de changer de système pour passer à trois défenseurs avec la rentrée de Dejan Lovren dès la 65e minute à la place d’un attaquant (Tino Kadewere) dans un moment fort de son équipe.

Alvero : "Si ça paye demain, on dira merci au coach"

Il est finalement repassé à quatre défenseurs un quart d’heure plus tard avec l’entrée de Diego Moreira à la place de Sinaly Diomandé (80e). Autant de choix hasardeux qu’il a tenté d’expliquer après la rencontre. "En deuxième mi-temps, j'ai vu qu’on perdait de la distance donc j’ai remis un peu d'équilibre à l’équipe en mettant trois défenseurs et en laissant trois offensifs. Dès que j’ai vu qu’on avait retrouvé les distances, on a essayé de rester dans le match sans prendre le troisième but. J'ai essayé de mettre un joueur offensif dans les dernières minutes pour mettre un but."

Les explications du coach sont là, mais à force de tout changer, Fabio Grosso donne avant tout l’impression de ne rien maîtriser. Et le crédit à son égard commence à être entamé, même si Skelly Alvero assure qu’il "sait ce qu’il fait, ce qu’il veut… Il faut essayer de le suivre un maximum, on est tous dans le même camp."