OL - Lille (0-2) : Alvero pointe "une situation alarmante"

Skelly Alvero lors de son but avec l’OL contre Metz (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Remplacé dès la pause, Skelly Alvero s’est malgré tout présenté à la presse après le match. Le jeune milieu ne s’attendait pas à vivre pareille situation à l’OL en signant durant l’été.

Il a paru perdu sur le terrain pendant 45 minutes. De nouveau titularisé dans l’entrejeu de l’OL, Skelly Alvero est une nouvelle fois sorti à la pause et fait les frais de la réorganisation tactique souhaitée par Fabio Grosso. Cela avait déjà été le cas à Rennes deux semaines plus tôt. À 21 ans, le milieu de terrain subit de plein fouet le dur apprentissage du haut niveau. Pas vraiment à son avantage face à Lille (0-2), Alvero a donc suivi du banc la deuxième mi-temps de l’OL. Cela ne l’a pourtant pas empêché de se présenter face aux journalistes quelques minutes après la septième défaite lyonnaise dans ce championnat. Dans la situation critique de l’OL, ce sont donc deux jeunes joueurs, Jake O’Brien et Skelly Alvero, qui ont été envoyés au front alors que la direction est toujours absente. Preuve que tout ne tourne pas rond actuellement dans ce club.

"Jouer le maintien dès la 1re année, c'est compliqué"

Mais l’ancien Sochalien ne s’est pas laissé prendre par l’exercice et a plutôt dressé un constat lucide, voire alarmant. "On est déçu, ça reste une défaite, c’est compliqué pour le collectif après la bonne note à Rennes (0-1), a confié le milieu. Aujourd’hui, on replonge un peu en espérant que ce ne soit pas… la fin quoi." Relancé sur cette dernière phrase, Alvero a cherché à désamorcer son propos. "La situation se complique, mais elle l'était assez déjà, ça continue juste. La fin… ce n’est pas un mot pour pointer quelque chose. Il va falloir casser cette dynamique au plus vite en fait."

Arrivé durant l’été en provenance de Sochaux, le natif de Stains ne s’attendait sûrement pas à jouer le maintien avec l’OL. Ayant quitté une situation précaire dans le Doubs, il en a trouvé une tout aussi bancale dans le Rhône. "Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien, c’est compliqué, mais ça nous rendra plus forts, ça me rendra plus fort." N’étant pas contre prendre plus de responsabilités dans le groupe, Skelly Alvero appelle ses coéquipiers "à ne plus se cacher. On est dans une situation assez alarmante, personne ne peut plus se cacher."