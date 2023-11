OL - Lille (0-2) : Lacazette, un capitaine en détresse

Remplaçant à Rennes, Alexandre Lacazette avait retrouvé le onze contre Lille dimanche. Seulement, le capitaine de l’OL a une nouvelle fois fait les frais des choix de Fabio Grosso avec une sortie dès la pause.

Le regard était comme vide au moment où les caméras de Prime Video décidaient de faire un gros plan sur lui durant la deuxième mi-temps de cet OL - Lille (0-2). Sur le banc, adossé au dossier devant lui, bonnet et cache-cou bien vissés, Alexandre Lacazette contemplait presque amorphe le scénario qui se passait sous ses yeux. Dans une soirée où rien n’a tourné rond, le capitaine de l’OL a suivi de loin les occasions gâchées par ses coéquipiers qui auraient pu remettre la formation lyonnaise dans le droit chemin. Ces actions, il aurait aimé les avoir. Il aurait aimé échapper à la vigilance de la défense lilloise comme Tino Kadewere pour se présenter face à Lucas Chevalier. Il aurait aimé profiter de cette erreur de relance d’Angel Gomes pour s’ouvrir grand le chemin du but du LOSC comme Mama Baldé.

Seulement, il n’a pu que miner les frappes de ses partenaires depuis le banc de touche. Comme il y a deux semaines, Alexandre Lacazette a fait les frais des choix de Fabio Grosso. Dimanche, il a de nouveau joué qu’une seule des deux mi-temps. Pourtant, il avait débuté avec le brassard de capitaine et une place de titulaire au coup d’envoi. Mais à la pause, c’est Mama Baldé qui s’est présenté dans le rond central, le numéro 10 lyonnais ne faisant son retour sur le banc que cinq minutes après le début de la seconde mi-temps. Vendredi, Fabio Grosso avait mis en avant quelques soucis physiques et une volonté de gérer son capitaine.

Le choix de le sortir dès la pause résultait donc de cette philosophie ? Que nenni, puisque l’entraîneur italien a clairement concédé que cette décision était une nouvelle fois tactique. "En deuxième mi-temps, on devait mettre un peu plus d’intensité, de courses. On s’est créé des belles occasions, les joueurs qui sont entrés l’ont bien fait, malheureusement, on a raté des buts faciles et c’est dommage, a regretté Grosso. On ne peut rien faire si tu n’es pas en confiance. Je fais des choix pour le bien de l’équipe et j’ai donc fait ce choix de sortir Alexandre. C’était le mieux pour l’équipe d’enlever les trois joueurs et de mettre les trois que j’ai mis."

19 ballons touchés, des approximations dans les passes et remises

Par le statut d’Alexandre Lacazette à l’OL et de ses services rendus la saison dernière, un discours plus politique pourrait s'entendre. Mais ça ne semble pas être le genre de la maison avec Fabio Grosso. La stratégie peut surprendre et ressembler à une sorte de désaveu envers son capitaine, mais si Mama Baldé avait, ne serait-ce qu’une fois, réussi à tromper Lucas Chevalier, le choix de l’entraîneur n’aurait certainement pas été remis autant en question. Car dans les faits, la première mi-temps de Lacazette n’a pas forcément joué en faveur du capitaine. Seulement 19 ballons touchés, une frappe d’entrée de jeu (4e) avant un duel perdu face au gardien lillois, qui ne comptera finalement pas pour une position de hors-jeu et ce fut à peu près tout en 45 minutes. On est loin des statistiques ronflantes du dernier exercice et les approximations techniques du capitaine dans les remises notamment montrent bien que Lacazette n’est pas à 100% de son côté.

Avec ses deux ratés, Mama Baldé est en crise de confiance et ses deux ratés ne vont pas l’aider à sortir la tête de l’eau. Qu’en sera-t-il pour Alexandre Lacazette avec cette nouvelle sortie ? Ayant porté l’OL à bout de bras la saison dernière, le buteur accuse le coup cette saison statistiquement (3 buts en 9 matchs), physiquement et mentalement. Il semble être en perdition dans cette formation où les automatismes offensifs ne sont toujours pas au rendez-vous après quatre mois de compétition. On le sent frustré, énervé et tout simplement marqué par la situation de son club. Comme remis en cause par son entraîneur, il ne manquerait plus que le leader offensif de cet OL malade lâche lui aussi de son côté. C’est malheureusement de loin le sens que semble prendre l’histoire…