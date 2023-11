OL - Lille (0-2) : l’embellie a été de courte durée…

Deux semaines après sa première victoire de la saison, l’OL est retombé dans ses travers contre Lille (0-2). Plombés par des erreurs individuelles et une inefficacité offensive, les Lyonnais ne s’en sortent pas.

Depuis quelques jours, la question était de savoir si la trêve internationale était arrivée au bon ou au mauvais moment il y a deux semaines après la victoire contre Rennes (0-1). Ce dimanche, la réponse est clairement négative. L’euphorie qui aurait pu découler du premier succès en Bretagne est retombée comme un soufflé, après deux semaines de pause. La prestation à Rennes n’avait de toute façon pas pousser à croire que tous les maux lyonnais s’étaient évaporés en un clin d’œil, mais en enchaînant directement une semaine après, l’OL aurait peut-être pu surfer dessus. Là, les travers lyonnais ont eu tranquillement le temps de revenir pour replonger le club lyonnais dans son quotidien depuis le début de la saison : celui d’une lanterne rouge après sa défaite contre Lille (0-2).

Lille a appuyé quand il fallait

Une fois de plus, Fabio Grosso avait choisi de revoir sa copie par rapport au succès rennais. Exit le 4-4-2 losange pour un retour au 4-3-3 avec Lacazette en pointe. Le début de match a été plutôt encourageant avec des Lyonnais montrant de l’envie et de l’agressivité pour empêcher Lille de relancer trop court. Seulement, l’OL est toujours aussi inoffensif pour espérer pouvoir mener au score même à domicile. La bonne entame a petit à petit laissé place à une équipe lilloise prenant le jeu à son compte. Sans faire de bruit, les Dogues ont géré le tempo et le duo Yazici - David est monté en régime. Et les premières erreurs individuelles lyonnaises sont apparues. Aspiré par le capitaine lillois, Diomandé a laissé un boulevard dont le meneur turc s’est empressé de chercher pour lancer David.

En panne de confiance, ce dernier a comme par miracle retrouvé le chemin des filets en ajustant Lopes d’un pointu (0-1, 27e). Un coup de massue pour l’OL qui a plongé à l’image de cette erreur d’Henrique relançant plein axe sa tête. Tiago Santos n’en demandant pas tant pour fusilier Lopes d’une frappe surpuissante. Deux buts en quatre minutes, Fabio Grosso pouvait avoir la tête des mauvais jours. Ses choix n’ont pas forcément été concluants et il a de nouveau fait un triple changement à la pause avec les sorties de Lacazette, frustré, Alvero et Diawara et les entrées de Baldé, Cherki et Akouokou.

Des cadeaux lillois non-exploités

Est-ce que cela a changé foncièrement les choses ? Pas vraiment, mais l’OL a au moins eu des occasions et c’est bien là que le bât blesse. Quand Lille a profité des errements lyonnais pour punir son adversaire, les Lyonnais pêchent encore et toujours face au but. Mama Baldé, toujours en crise de confiance, a trouvé le moyen d’envoyer sa tête au-dessus en étant seul à six mètres (56e). Il n’a pas plus profité de l’erreur de relance d’Angel Gomes pour buter sur Chevalier (59e).

Le portier lillois s’était déjà illustré une minute plus tôt en gagnant son duel face à Kadewere qui avait échappé à la défense. L’OL est malade et quand il reçoit des cadeaux, il n’est pas capable d’en faire bon usage. Dans la course au maintien, les joueurs de Fabio Grosso avaient l’opportunité de revenir à trois points de la 14e place en cas de victoire. Ils en sont toujours aussi loin, mais surtout restent bons derniers avec sept points. Et c’est ça le plus grave avant d’aller à Lens samedi prochain.