OL - Lille : Lacazette titulaire dans un 4-3-3, Cherki sur le banc

Ce dimanche (20h45), l’OL accueille Lille pour la dernière rencontre de la 13e journée de Ligue 1. Alexandre Lacazette retrouve une place de titulaire.

L’OL a une opportunité en or de pouvoir totalement se relancer dans cette saison de Ligue 1. Malgré un tiers de championnat complètement raté, une victoire contre Lille ce dimanche soir pourrait placer le club lyonnais à seulement cinq points de la première partie de tableau et plus réaliste à trois points de la 12e place. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais imaginer un tel scénario il y a encore quelque temps relevait de l’utopie. Avant de penser à ça, il y a un match à gagner sur le terrain face à Lille et c’est loin d’être une mission gagnée d’avance. Quatrièmes, les Lillois ne souhaitent pas se faire décrocher du trio de tête. Les objectifs seront différents à partir de 20h45 mais l’ambition de gagner commune.

Pour ce rendez-vous, Fabio Grosso a décidé de revenir à un 4-3-3 après avoir tenté le 4-4-2 losange à Rennes. Ce changement de système entraîne la disparition d'un meneur et donc de Rayan Cherki qui retrouve la place sur le banc. Il ne s'assoira pas aux côtés d'Alexandre Lacazette puisque le capitaine revient lui dans le onze de départ. Avec Tino Kadewere, ils sont tous deux récompensés de leur bonne entrée à Rennes et partageront l'attaque avec Ernest Nuamah. En l'absence de Corentin Tolisso, Grosso réintègre Mahamadou Diawara aux côtés de Maxence Caqueret et Skelly Alvero. Enfin défensivement, Saël Kumbedi continue sur le côté droit tandis qu'Henrique profite de la suspension de Nicolas Tagliafico.

La composition de l'OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, O'Brien, Henrique - Alvero, Caqueret, Diawara - Kadewere, Lacazette, Nuamah