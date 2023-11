Maxence Caqueret face à Angel Gomes lors d’OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Ce dimanche, l'OL affronte Lille pour la 13e journée de Ligue 1. Depuis l’entrée au Parc OL, le club nordiste est le deuxième club qui s’est le plus imposé à Décines.

Ils seront 300 au Parc OL ce dimanche soir (20h45). Pour leur venue à Décines, les joueurs de Lille pourront compter sur le soutien de 300 supporters dans le parcage visiteurs. Ils n’auront pas ce sentiment d’être à la maison et pourtant l’enceinte décinoise réussit plutôt bien aux Dogues depuis l’entrée au Parc OL en janvier 2016. L’OL s’est bien imposé la saison dernière grâce à un but d’Alexandre Lacazette mais cette victoire est la seule en championnat depuis bientôt huit ans. Il y a bien eu sept rendez-vous à Décines mais ce sont les Lillois qui se sentent comme chez eux quand ils débarquent entre Rhône et Saône.

Sur les sept rencontres disputées, le LOSC s’est tout simplement imposé à cinq reprises et a ramené un point du nul. Dans l’histoire du Parc OL, le club nordiste est le deuxième club qui s’est le plus imposé à Décines en Ligue 1. Au niveau du ratio, Lille serait même en première position puisque le PSG s’est certes aussi imposé cinq fois, mais le club parisien est venu à neuf reprises contre sept pour les Lillois avant le match de ce dimanche soir (20h45).