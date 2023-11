OL - Lille : Lacazette titulaire face à l’une de ses proies favorites ?

Ce dimanche (20h45), Alexandre Lacazette retrouve Lille, un club qui lui réussit plutôt bien. Sera-t-il titulaire après avoir débuté sur le banc contre Rennes ?

Vendredi, au moment de parler individuellement de certains de ses joueurs, Fabio Grosso a fait preuve d’une certaine honnêteté. Sur Corentin Tolisso, l’entraîneur de l’OL regrettait sa blessure, car il voyait une vraie évolution physique chez le milieu de terrain depuis quelques semaines. Quand est venu le moment de parler d’Alexandre Lacazette, l’Italien ne s’est pas plus caché et a assumé son choix de le mettre sur le banc face à Rennes. En fera-t-il de même ce dimanche contre Lille ? Vendredi, lors d’une mise en place, le capitaine lyonnais n’était pas sur le front de l’attaque, selon L’Équipe. Seulement, l’apport de Lacazette est indéniable et même s’il ne s’est pas montré décisif en Bretagne, il a apporté son envie et sa rage au moment de son entrée. "On connait tous Alexandre, c’est un joueur au-dessus du niveau de notre équipe et on a besoin de lui", a admis Grosso qui a malgré tout mis en avant un déficit physique chez son capitaine.

Buteur sur trois des quatre derniers buts face à Lille

L’air lillois qui va prendre possession du Parc OL ce dimanche peut-il insuffler une nouvelle dynamique chez le meilleur buteur lyonnais de la saison dernière ? Comme Jonathan David chez les Dogues, Alexandre Lacazette est sur courant alternatif depuis 12 matchs (3 buts en 8 matchs). Seulement, le LOSC reste l’une de ses proies favorites en Ligue 1. Avec 8 buts inscrits contre le club nordiste, Lacazette n’a fait mieux que face à Montpellier depuis ses débuts en professionnels. La saison dernière, il est d’ailleurs impliqué sur 3 des 4 buts lyonnais avec notamment l’unique réalisation au Parc OL (1-0) et son doublé pour offrir le nul dans le nord (3-3).